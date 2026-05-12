Recuperação de Arrascaeta gera 'ótima expectativa' no Flamengo

Giorgian de Arrascaeta segue se recuperando da fratura na clavícula direita, sofrida no primeiro tempo do empate por 1 a 1 entre Flamengo e Estudiantes, no último dia 29. Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki deu detalhes do status do tratamento feito pelo uruguaio.

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Em entrevista à "Flamengo TV" — canal oficial do clube — publicada nesta terça-feira (12), o doutor revelou que o camisa 10 tem evoluído de forma positiva e afirmou que o jogador já não sente dores na região lesionada.

— Estamos entrando agora no momento de retirada de pontos do atleta Arrascaeta. A evolução dele tem sido muito positiva; o atleta já está sem dor, realizando todo o trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que ele tem consigo mesmo e a toda a estrutura que o Flamengo também fornece nesse momento — afirmou o médico do Flamengo.

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Arrascaeta vive expectativa de se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. A estreia da Celeste acontece no dia 15 de julho, diante da Arábia Saudita, pelo Grupo H. Ainda segundo Sassaki, o camisa 10 irá repetir radiografia nesta semana.

— Já iremos repetir a radiografia ainda essa semana e continuaremos com essa evolução dele. A expectativa tem sido ótima, principalmente pelos sinais que ele tem demonstrado: uma ferida limpa, o atleta sem dor, realizando todos os movimentos sem nenhuma dificuldade — completou.

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Ainda sem Arrascaeta, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (14) para enfrentar o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). O duelo é válido pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil; na ida, triunfo do Mais Querido por 2 a 1 no Maracanã.

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Giorgian de Arrascaeta lesiona a clavícula durante duelo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores (Foto: Juan Mabromata / AFP)

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