Qual é o único canal que vai transmitir o jogo do Fluminense hoje?

O jogo entre Fluminense e Operário-PR, nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (serviço de streaming). Ou seja, só será possível acompanhar a partida por meio da plataforma paga. O empate por 0 x 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, deixou o jogo da volta em aberto.

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Ficha do jogo FLU OPE 5ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?

O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.

O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.

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Fluminense e Operário-PR se enfrentam hoje em jogo de volta pela 5ª fase da Copa do Brasil (Arte: Lance!)

O Operário-PR aparece em sexto lugar na Série B, com 12 pontos em oito rodadas, e voltou ao Paraná após sofrer derrota por 3 x 0 para o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com dois gols de Pedro Castro e um de Mikael. Foi a segunda derrota do time nas últimas três rodadas e expôs limitações ofensivas que podem voltar a aparecer no Maracanã.

A jornada do Fantasma na Copa do Brasil, no entanto, segue impressionante: três vitórias e um empate, seis gols marcados e zero sofridos. O time de Luizinho Lopes eliminou Betim, Capital-DF e Londrina sem ser vazado e tem a melhor defesa entre os 32 clubes classificados a esta fase, segundo dados da CBF.