Qual é o único canal que vai transmitir o jogo do Fluminense hoje?
Jogo de ida foi empatado em 0 x 0
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo entre Fluminense e Operário-PR, nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (serviço de streaming). Ou seja, só será possível acompanhar a partida por meio da plataforma paga. O empate por 0 x 0 no jogo de ida, disputado no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, deixou o jogo da volta em aberto.
Qual gigante tem mais chances de cair na Copa do Brasil? Vote!
Fora de Campo
Fluminense tem ‘teste de fogo’ pela Copa do Brasil antes de ‘finais’ na Libertadores
Fluminense
VAR já causou 68 intervenções e mais de 2h de jogo parado no Brasileirão
Futebol Nacional
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Ficha do jogo
Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?
O Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder Palmeiras. O empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.
O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.
O Operário-PR aparece em sexto lugar na Série B, com 12 pontos em oito rodadas, e voltou ao Paraná após sofrer derrota por 3 x 0 para o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com dois gols de Pedro Castro e um de Mikael. Foi a segunda derrota do time nas últimas três rodadas e expôs limitações ofensivas que podem voltar a aparecer no Maracanã.
A jornada do Fantasma na Copa do Brasil, no entanto, segue impressionante: três vitórias e um empate, seis gols marcados e zero sofridos. O time de Luizinho Lopes eliminou Betim, Capital-DF e Londrina sem ser vazado e tem a melhor defesa entre os 32 clubes classificados a esta fase, segundo dados da CBF.
- Matéria
- Mais Notícias