Ataque modificado! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Goiás

O Cruzeiro decide, na noite desta terça-feira (12), uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, em jogo contra o Goiás. As equipes se enfrentam no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela quinta fase da competição.

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Para o duelo, o técnico Artur Jorge contará com os retornos de dois titulares. Kaiki e Arroyo, que cumpriram suspensão no fim de semana contra o Bahia pelo Brasileirão, estão à disposição para o duelo esta noite.

Além deles, Bruno Rodrigues também volta a ser opção. O atacante teve um edema muscular na última semana e ficou de fora dos últimos dois confrontos da Raposa.

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Com isso, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji, Kaio Jorge.

Cruzeiro x Goiás

Cruzeiro e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2.

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Goiás x Cruzeiro em campo pela quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Mateus Dutra/Cruzeiro)

A Raposa se reergueu depois da derrota no clássico e vem de dois jogos sem perder, com um empate importante na Libertadores. No fim de semana, o Cabuloso venceu o Bahia, de virada, na Arena Fonte Nova e se distanciou da zona de rebaixamento.

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Enquanto isso, o Esmeraldino pôs fim a uma má fase no fim de semana ao vencer o clássico contra o Vila Nova por 1 a 0 pela Série B. Antes, o time comandado por Daniel Paulista vinha de cinco jogos sem vencer.

Cruzeiro x Goiás

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