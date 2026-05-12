Internacional e Athletic se enfrentam em Porto Alegre pelo jogo de volta da fase de 16 avos de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Colorado venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e hoje (12) tem o mando de campo a seu favor.

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➡️Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (12/05/2026)

Aos 21 minutos da primeira etapa, o atacante colombiano Rafael Borré abriu o placar para os donos da casa. O tento veio após um chute cruzado do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, que desviou e acabou sobrando na pequena área. No agregado, esse foi o terceiro gol do time treinado por Paulo Pezzolano.

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Aos 39 minutos, o Athletic marcou com Ian Luccas e empatou a partida no Beira-Rio. O atacante recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu colocado no canto esquerdo de Rochet. Cinco minutos depois, o Inter marcou novamente com Allex.

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Veja os gols do jogo entre Internacional e Athletic:

O Inter venceu o jogo de ida por 2 a 1 (Foto: R Duarte/Internacional)

Confira a programação completa dos jogos da Copa do Brasil

Terça-feira (12/5)

Internacional x Athletic-MG

📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);

🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 2 x 1.

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Fluminense x Operário-PR

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 0 x 0.

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Cruzeiro x Goiás

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv, Premiere e Getv;

🥅 Placar da ida: 2 x 2.

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Quarta-feira (13/05)

Juventude x São Paulo

📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);

🕢 Horário: 19h00 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 0 x 1.

Vasco x Paysandu

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🕢 Horário: 19h00 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv 2, Getv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 2 x 0.

Coritiba x Santos

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);

🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 0 x 0.

Mirassol x Red Bull Bragantino

📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);

🕢 Horário: 20h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 1 x 1.

Jacuipense-BA x Palmeiras

📍 Local: Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe (BA);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 0 x 3.

Ceará x Atlético-MG

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 1 x 2.

Remo x Bahia

📍 Local: Baenão, em Belém (PA);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv 2 e Premiere;

🥅 Placar da ida: 3 x 1.

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Quinta-feira (14/5)

Chapecoense x Botafogo

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC);

🕢 Horário: 18h (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 0 x 1.

Atlético-GO x Athletico-PR

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

🕢 Horário: 19h (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 0 x 0.

Confiança x Grêmio

📍 Local: Batistão, em Aracaju (SE);

🕢 Horário: 19h (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 0 x 2.

Corinthians x Barra-SC

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 1 x 0.

CRB x Fortaleza

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL);

🕢 Horário: 20h (de Brasília);

📺 Onde assistir: Prime Video;

🥅 Placar da ida: 1 x 2.

Vitória x Flamengo

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🥅 Placar da ida: 1 x 2.

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