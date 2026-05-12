Veja gols em Internacional x Athletic: Borré e Allex marcaram para o Colorado
Inter vai vencendo por 4 a 2 no placar agregado
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Internacional e Athletic se enfrentam em Porto Alegre pelo jogo de volta da fase de 16 avos de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Colorado venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e hoje (12) tem o mando de campo a seu favor.
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Aos 21 minutos da primeira etapa, o atacante colombiano Rafael Borré abriu o placar para os donos da casa. O tento veio após um chute cruzado do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, que desviou e acabou sobrando na pequena área. No agregado, esse foi o terceiro gol do time treinado por Paulo Pezzolano.
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Aos 39 minutos, o Athletic marcou com Ian Luccas e empatou a partida no Beira-Rio. O atacante recebeu pelo lado esquerdo da área e bateu colocado no canto esquerdo de Rochet. Cinco minutos depois, o Inter marcou novamente com Allex.
Veja os gols do jogo entre Internacional e Athletic:
Confira a programação completa dos jogos da Copa do Brasil
Terça-feira (12/5)
Internacional x Athletic-MG
📍 Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);
🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 2 x 1.
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Fluminense x Operário-PR
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 0 x 0.
Cruzeiro x Goiás
📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv, Premiere e Getv;
🥅 Placar da ida: 2 x 2.
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Quarta-feira (13/05)
Juventude x São Paulo
📍 Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS);
🕢 Horário: 19h00 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 0 x 1.
Vasco x Paysandu
📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);
🕢 Horário: 19h00 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv 2, Getv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 2 x 0.
Coritiba x Santos
📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);
🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 0 x 0.
Mirassol x Red Bull Bragantino
📍 Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP);
🕢 Horário: 20h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 1 x 1.
Jacuipense-BA x Palmeiras
📍 Local: Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe (BA);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 0 x 3.
Ceará x Atlético-MG
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 1 x 2.
Remo x Bahia
📍 Local: Baenão, em Belém (PA);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv 2 e Premiere;
🥅 Placar da ida: 3 x 1.
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Quinta-feira (14/5)
Chapecoense x Botafogo
📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC);
🕢 Horário: 18h (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 0 x 1.
Atlético-GO x Athletico-PR
📍 Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO);
🕢 Horário: 19h (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 0 x 0.
Confiança x Grêmio
📍 Local: Batistão, em Aracaju (SE);
🕢 Horário: 19h (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 0 x 2.
Corinthians x Barra-SC
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
🕢 Horário: 19h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 1 x 0.
CRB x Fortaleza
📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL);
🕢 Horário: 20h (de Brasília);
📺 Onde assistir: Prime Video;
🥅 Placar da ida: 1 x 2.
Vitória x Flamengo
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
🕢 Horário: 21h30 (de Brasília);
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;
🥅 Placar da ida: 1 x 2.
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