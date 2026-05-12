Hulk inicia testes físicos no Fluminense; veja vídeo

O atacante Hulk iniciou nesta terça-feira (12) suas atividades no CT Carlos Castilho após se apresentar ao Fluminense. O jogador fez os primeiros testes físicos e ainda deu uma corrida no gramado ao lado do ex-companheiro Igor Rabello.

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Depois de desembarcar no Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira (11), Hulk foi diretamente ao CT para conhecer a estrutura do clube, encontrar os novos companheiros e conversar com a comissão técnica de Luis Zubeldía.

Já nesta terça, o atacante retornou ao centro de treinamento para realizar seus primeiros testes físicos e trabalhos no gramado. Hulk passou por avaliações com o departamento de fisiologia, fez atividades na academia e correu ao redor do campo. A expectativa do clube é de que o jogador já participe normalmente das atividades com o restante do elenco a partir desta quarta-feira (13).

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Em seu primeiro contato com a estrutura tricolor, Hulk elogiou o CT Carlos Castilho e revelou ter tido uma conversa positiva com Zubeldía.

— A estrutura é muito boa, vamos poder desfrutar bem. O papo com o Zubeldía foi muito bom. Já tive a oportunidade de conversar com ele antes, falamos um pouco sobre o time. Eu venho com muita vontade de entrar em campo, de ajudar, de vestir a camisa do Fluminense e conquistar títulos importantes — afirmou.

O coordenador de performance e ciência do clube, Juliano Spineti, explicou o planejamento inicial montado para o atacante neste início de preparação.

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— A ideia, nesse momento, é chegar a um diagnóstico inicial da força e da função dele, do histórico de lesão. Fizemos um check-up global, testes bioquímicos, avaliação de movimentos e análise de força. A partir daí, projetamos um plano de treinos específico caso haja necessidade de alguma correção — explicou.

Hulk e Cano no CT do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Estreia no Fluminense pode acontecer no Maracanã

Hulk assinou contrato definitivo com o Fluminense até dezembro de 2027, mas só poderá atuar oficialmente a partir da abertura da próxima janela de transferências, em julho. O Fluminense volta a jogar no dia 22 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para estar disponível nessa partida, Hulk precisará ter o nome publicado no BID da CBF até o dia 21 — prazo necessário para regularização antes da rodada.

É provável que a regularização seja feita a tempo. O clube, inclusive, estuda transformar o jogo em um grande recepção para o atacante no Maracanã, com possibilidade de ativações e apelo para casa cheia. Caso a regularização não aconteça dentro do prazo, a estreia seria adiada para o confronto diante do Grêmio, no dia 26 de julho, fora de casa.

O primeiro contato do atacante com a torcida tricolor acontecerá neste sábado (16), antes da partida contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

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