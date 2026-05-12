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Fluminense escalado com John Kennedy de volta ao time titular

Time precisa de uma vitória simples no Maracanã

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
20:39
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John Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol do Fluminense contra o Vitória (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
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O Fluminense está escalado para enfrentar o Operário nesta terça-feira (12), pela Copa do Brasil, no Maracanã. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Uma vitória simples garante a classificação tricolor.

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O Tricolor vem a campo com John Kennedy como titular. O jogador é o destaque do time nos últimos jogos. Além dele, os laterais Guga e Arana também retomam as posições, assim como Canobbio e Freytes.

Escalação

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

Recuperado de lesão, Cano treina normalmente com o grupo, mas ainda recupera ritmo para voltar aos jogos. Fora da partida contra o Vitória por uma virose, Ganso voltou aos relacionados. Martinelli segue tratando lesão na coxa. O volante iniciou os trabalhos no campo.

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Como chegam Fluminense e Operário para o jogo de hoje?

Fluminense ocupa a terceira posição do Brasileirão Série A com 27 pontos após 15 rodadas, mesma pontuação do Flamengo, mas atrás no saldo de gols, e a sete pontos do líder PalmeirasO empate por 2 x 2 com o Vitória no Maracanã, no sábado, custou caro porque o Tricolor levou a virada e só evitou a derrota com gol de Kevin Serna aos 45 minutos do segundo tempo.

O panorama recente da equipe de Luis Zubeldía é preocupante: apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, somando BrasileirãoLibertadores e Copa do Brasil. Houve derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, derrota por 2 x 0 para o Bolívar em La Paz e empate por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia em Mendoza, em jogo no qual John Kennedy fez o gol no fim para evitar a terceira derrota seguida na competição continental.

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