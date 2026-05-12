Com vantagem no placar, Vasco pode poupar titulares contra o Paysandu; veja provável escalação
Suspensos da próxima rodada do Brasileirão, Thiago Mendes e Rojas devem começar jogando
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O Vasco deve ter uma escalação com mudanças pontuais para o duelo contra o Paysandu, nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho preserve parte dos jogadores considerados titulares por conta da sequência de partidas da temporada.
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Como estão suspensos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro por terem recebido o terceiro cartão amarelo na partida contra o Athletico-PR, Thiago Mendes e Rojas devem iniciar entre os titulares.
Outra novidade deve ser o retorno de Cuiabano. Recuperado de lesão, o lateral voltou a ficar à disposição e deve ser relacionado para a partida. No entanto, a tendência é que o jogador inicie no banco de reservas, com Lucas Piton mantido entre os titulares pelo lado esquerdo.
Com isso, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
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