Fluminense e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, empate por 0 a 0. A partida terá transmissão do Amazon PrimeVideo (streaming).

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Ficha do jogo FLU OPE 5ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro João Vitor Gobi (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

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Como chegam Fluminense e Operário para o confronto?

O Fluminense amarga sequência de quatro jogos sem vencer, pressionado pela má campanha que faz na fase de grupos da Libertadores. Para o duelo da Copa do Brasil, Zubeldía segue sem contar com o volante Martinelli e o atacante Germán Cano, ambos no departamento médico. Por outro lado, Jemmes retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.

Já o Operário ocupa a oitava colocação da Série B e vem de derrota por 3 a 0 para o CRB. Mingotti, Brenno e Zuluaga estão machucados e desfalcam o Fantasma no Maracanã.

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Maracanã será o palco do duelo entre Fluminense e Operário-PR (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X OPERÁRIO-PR

JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Amazon PrimeVideo;

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

🔥 Aposte na vitória do Fluminense

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Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fabio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rodríguez; Forneris, Zuculini e Rodriguez; Solari, Perez e Martínez.