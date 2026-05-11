Fluminense x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam no Maracanã pelo jogo de volta da quinta fase do torneio
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Fluminense e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Na ida, empate por 0 a 0. A partida terá transmissão do Amazon PrimeVideo (streaming).
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Como chegam Fluminense e Operário para o confronto?
O Fluminense amarga sequência de quatro jogos sem vencer, pressionado pela má campanha que faz na fase de grupos da Libertadores. Para o duelo da Copa do Brasil, Zubeldía segue sem contar com o volante Martinelli e o atacante Germán Cano, ambos no departamento médico. Por outro lado, Jemmes retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.
Já o Operário ocupa a oitava colocação da Série B e vem de derrota por 3 a 0 para o CRB. Mingotti, Brenno e Zuluaga estão machucados e desfalcam o Fantasma no Maracanã.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X OPERÁRIO-PR
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Amazon PrimeVideo;
🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
🔥 Aposte na vitória do Fluminense
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Prováveis escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fabio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy.
OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rodríguez; Forneris, Zuculini e Rodriguez; Solari, Perez e Martínez.
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