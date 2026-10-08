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Veja gols em Fluminense x Coritiba: Savarino marca duas vezes

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 22:05
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Savarino em Fluminense e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro
Savarino em Fluminense e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fluminense e Coritiba estão se enfrentando nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no início da primeira etapa, o Tricolor abre o placar com Savarino.

Aos 29 minutos da primeira etapa, a bola é lançada na área do Coritiba e passa por todos. A sobra fica com Savarino, que bate forte. A bola desvia em Moledo e entra.

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Veja o gol:

Aos 3 minutos da segunda etapa, Arana lança a bola na área e a defesa corta. A sobra fica com Savarino fora da área, e ele acerta uma pancada. Novamente, um desvio de Moledo atrapalha o goleiro Pedro Rangel, que vê a bola entrar no ângulo.

Veja o segundo gol:

O Tricolor volta a campo depois de 18 dias sem partidas. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe comandada por Marcão venceu o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena, e chegou aos 48 pontos, na quarta colocação do Brasileirão.

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Marcão terá três mudanças forçadas em Fluminense x Coritiba. Renê será preservado por conta de dores no tornozelo, enquanto Nonato e Canobbio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Guilherme Arana, Hércules e Kevin Serna devem receber oportunidades entre os titulares. Ganso também retorna ao time após começar no banco contra o Corinthians.

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O Coritiba chega ao Maracanã para enfrentar o Fluminense com 38 pontos e tenta reagir depois da derrota por 5 a 0 para o Vasco na rodada anterior. Fernando Seabra terá os retornos de Jacy, Tinga e Breno Lopes, mas não poderá contar com Keno e Joaquín Lavega. Os dois pertencem ao Fluminense e estão impedidos por contrato de enfrentar o clube de origem.

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Tudo sobre Fluminense x Coritiba (onde assistir, horário e escalações)

📆 Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro, 29ª rodada

👤 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🟨 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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