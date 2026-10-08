Veja gols em Fluminense x Coritiba: Savarino marca duas vezes
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Fluminense e Coritiba estão se enfrentando nesta quinta-feira (8), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no início da primeira etapa, o Tricolor abre o placar com Savarino.
Aos 29 minutos da primeira etapa, a bola é lançada na área do Coritiba e passa por todos. A sobra fica com Savarino, que bate forte. A bola desvia em Moledo e entra.
Veja o gol:
Aos 3 minutos da segunda etapa, Arana lança a bola na área e a defesa corta. A sobra fica com Savarino fora da área, e ele acerta uma pancada. Novamente, um desvio de Moledo atrapalha o goleiro Pedro Rangel, que vê a bola entrar no ângulo.
Veja o segundo gol:
O Tricolor volta a campo depois de 18 dias sem partidas. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe comandada por Marcão venceu o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena, e chegou aos 48 pontos, na quarta colocação do Brasileirão.
➡️Fluminense x Palmeiras pela semifinal da Libertadores tem 27 mil ingressos vendidos
Marcão terá três mudanças forçadas em Fluminense x Coritiba. Renê será preservado por conta de dores no tornozelo, enquanto Nonato e Canobbio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Guilherme Arana, Hércules e Kevin Serna devem receber oportunidades entre os titulares. Ganso também retorna ao time após começar no banco contra o Corinthians.
➡️Emprestados pelo Fluminense, Keno e Lavega desfalcam o Coritiba no Maracanã
O Coritiba chega ao Maracanã para enfrentar o Fluminense com 38 pontos e tenta reagir depois da derrota por 5 a 0 para o Vasco na rodada anterior. Fernando Seabra terá os retornos de Jacy, Tinga e Breno Lopes, mas não poderá contar com Keno e Joaquín Lavega. Os dois pertencem ao Fluminense e estão impedidos por contrato de enfrentar o clube de origem.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre Fluminense x Coritiba (onde assistir, horário e escalações)
📆 Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2026
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro, 29ª rodada
👤 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🟨 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Futebol Nacional
Neymar e Paquetá discutem em campo em Santos x FlamengoHá 6 minutos
Atlético Mineiro
'Algumas coisas só acontecem comigo', diz Lyanco após empate do Atlético-MGHá 14 minutos
Santos
Neymar avalia empate do Santos com o Flamengo: 'Melhor equipe do país'Há 16 minutos
Futebol Nacional
Lyanco vai do inferno ao céu, e Atlético-MG empata com o Athletico-PRHá 42 minutos
Fora de Campo
Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o SantosHá 46 minutos
Palmeiras
Veja gols em Palmeiras x Bahia: Flaco López abre o placarHá 1 hora
Mais LANCE!