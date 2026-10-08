Com 'hat-trick' de Savarino, Fluminense vence o Coritiba e volta ao G-4
Venezuelano marcou três gols na vitória do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro
O Fluminense venceu o Coritiba por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (8), em jogo válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Jefferson Savarino, novidade no time titular, deu um show e marcou três gols da vitória do time de Marcão no Maracanã. Lucho Acosta fechou a conta nos acréscimos.
Com o resultado, o Tricolor chegou a 51 pontos e pulou para a terceira posição na tabela do Brasileirão, aproveitando o empate do Athletico Paranaense. O Coxa, por sua vez, estaciona na 9° posição com 38 pontos.
➡️Veja gols em Fluminense x Coritiba: Savarino marca duas vezes
Como foi o jogo entre Fluminense e Coritiba
O Tricolor começou a partida com o controle da posse da bola, e o Coxa com as linhas baixas, esperando uma oportunidade para o contra-ataque. A primeira boa chance do jogo foi do time da casa. Hulk recebeu na entrada da área com liberdade, mas chutou fraco e parou em Pedro Rangel. Aos 16, em uma falta completamente sem ângulo, Josué, do Coritiba, cobrou de maneira magistral e a trave salvou o Fluminense. O jogo estava morno, até que a bola sobrou para Savarino. O camisa 11 chutou forte, a bola desviou e matou qualquer chance de defesa de Pedro Rangel. 1 a 0 Fluminense. Poucos minutos depois, Serna recebeu na área, limpou a marcação e chutou forte, mas o goleiro do Coxa salvou. O Tricolor continuou controlando o jogo, mas sem grandes chances até o intervalo.
Segundo tempo
Logo na volta do intervalo, veio a primeira boa chance do Coxa. Pedro Rocha recebeu em velocidade e saiu cara a cara com Fábio, mas isolou. No lance seguinte, escanteio para o Tricolor. A bola sobrou para Thiago Silva, o zagueiro tocou para Savarino, que pegou em cheio de fora da área e fez um golaço para ampliar a vantagem do Fluminense contra o Coritiba. Aos 19, em contra-ataque mortal do Tricolor, Serna serviu Savarino, que limpou a marcação e fez mais um golaço. Nos acréscimos, Lucho recebeu lindo passe de calcanhar de Wesley Natã e fechou a conta.
Visão do Lance!
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O jogo era amarrado, até que Savarino arriscou de longe e abriu os caminhos para o Fluminense atropelar o Coritiba no Maracanã.
Deu aula 👍
Savarino foi o grande nome do duelo entre Fluminense e Coritiba. O camisa 11 abriu o placar, se movimentou muito bem e criou as principais chances do Tricolor na primeira etapa. Na volta do intervalo, marcou mais dois e fechou a vitória com um hat-trick.
Ficou abaixo 📉
O zagueiro Rodrigo Moledo entrou na vaga de Jacy, machucado, ainda no primeiro tempo. Não conseguiu frear os ataques do Tricolor e foi o pior em campo.
Não vou ver isso sozinho 😧
No começo do segundo tempo, Pedro Rocha recebeu em profundidade e teve tudo para empatar o jogo, mas isolou.
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✅ FICHA TÉCNICA FLUMINENSE X CORITIBA
FLUMINENSE x CORITIBA
BRASILEIRÃO – 29ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
⚽ Gols: Savarino (30', 49', 65'), Lucho Acosta (92')
🟨 Cartões amarelos: Bruno Melo (CFC)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules (Otávio), Martinelli e Ganso (Lucho Acosta); Kevin Serna, Savarino (Castillo) e Hulk (Wesley Natã).
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Bustos (Tinga), Jacy (Moledo), Bruno Melo e Felipe Jonathan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes (Fabinho), Fonseca (Paulista) e Pedro Rocha (Paulo Roberto).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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