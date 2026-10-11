Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico reúne o líder e o terceiro colocado da competição, e terá duelos que podem decidir a partida.

As escolhas dos treinadores devem influenciar diretamente os confrontos individuais. Leonardo Jardim tende a utilizar força máxima para defender a liderança do Flamengo, Marcão deve escalar um Fluminense misto, preservando titulares para a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

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A provável presença do carrasco Rodrigo Castillo no comando do ataque tricolor, a velocidade de Samuel Lino pelo Flamengo e a disputa pelo controle do meio-campo estão entre os pontos que merecem atenção.

Rodrigo Castillo x Léo Ortiz e Léo Pereira

O argentino deve receber uma oportunidade como titular no lugar de Hulk e terá pela frente uma defesa que já conhece. Antes de chegar ao Fluminense, Castillo marcou dois gols contra o Flamengo na conquista da Recopa Sul-Americana pelo Lanús, em fevereiro, sendo um em cada partida da decisão.

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O centroavante oferece presença física, disputa bem as bolas aéreas e procura ocupar os espaços entre os zagueiros. A dupla formada por Léo Ortiz e Léo Pereira terá a missão de impedir que o argentino receba em boas condições dentro da área.

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Castillo comemora gol pelo Lanús na Recopa (Foto: Reprodução/Lanús)

Pedro x Ignácio e Millán

Do outro lado, Pedro deve enfrentar uma dupla de zaga diferente da habitual. Com Thiago Silva cotado para começar no banco, Ignácio tende a formar a defesa tricolor ao lado de Julián Millán no clássico entre Flamengo e Fluminense.

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O centroavante rubro-negro tem qualidade técnica para participar da construção ofensiva e finalizar com poucos toques. Além de sua presença na área, costuma sair da referência para receber a bola e abrir espaços para as infiltrações dos companheiros.

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Samuel Lino x Samuel Xavier

Samuel Lino é uma das principais alternativas do Flamengo para criar superioridade individual pelo lado esquerdo contra o Fluminense. O atacante costuma receber aberto, partir para cima do marcador e buscar a área em velocidade.

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Samuel Xavier deve ser o responsável pelo confronto direto. No primeiro turno, o lateral tricolor sofreu muito com as investidas de Lino.

Samuel Lino comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Soteldo x Varela

Soteldo deve retornar ao time titular depois de ser preservado contra o Coritiba. O venezuelano é uma das principais opções de drible do Fluminense e pode explorar o confronto com Varela pelo lado esquerdo do ataque.

Com mudanças no meio-campo, o Tricolor pode depender mais das jogadas individuais do atacante para avançar quando encontrar dificuldades na construção. A capacidade de Soteldo de atrair a marcação também pode abrir espaços para as aproximações de Lucho Acosta e Guilherme Arana.

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Lucas Paquetá x Martinelli e Nonato

Sem Arrascaeta, que se recupera de cirurgia no punho esquerdo, Lucas Paquetá assumirá maior responsabilidade na articulação ofensiva do Flamengo contra o Fluminense. O meia tem liberdade para circular entre as linhas, aproximar-se dos atacantes e chegar à área.

Martinelli e Nonato devem formar a base do meio-campo do Fluminense, com Lucho Acosta mais avançado. A dupla terá papel importante para limitar os espaços de Paquetá e impedir que o Flamengo encontre passes livres na entrada da área.

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A capacidade de Martinelli de conduzir a bola também pode ajudar o Fluminense a escapar da pressão rubro-negra e iniciar os contra-ataques.

Martinelli em ação e Fluminense x Flamengo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 61 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a terceira colocação, com 51. Uma vitória do Fluminense reduziria para sete pontos a distância entre os rivais. A bola rola às 17h30 pelo Campeonato Brasileiro.