Veja gol em Mirassol x LDU: Eduardo abriu o placar
Times estão se enfrentando pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Mirassol e LDU estão se enfrentando nesta quinta-feira (13), no estádio Maião, em Mirassol, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já no inicio do primeiro tempo, na primeira chegada do clube paulista, o meio-campista Eduardo abriu o placar.
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O marcador sinalizava os 14 minutos da primeira etapa, Edson Carioca cruza por baixo buscando Bruno Santos e a defesa da LDU corta parcialmente. Segovia se atrapalha para sair jogando e entrega nos pés do camisa 95, que serve o meia, bem colocado, que bate de primeira no cantinho.
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Veja o gol:
🇧🇷Mirassol 1x0 LDU🇪🇨— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 13, 2026
⚽️ Eduardo
🥾 Édson
🏆 Libertadores | oitavas (ida) pic.twitter.com/eJe84spb84
Retrospecto entre Mirassol e LDU
Este será o terceiro encontro entre as equipes na temporada. Mirassol e LDU se enfrentaram duas vezes na fase de grupos, com uma vitória por 2 a 0 para cada lado. Os equatorianos avançaram de fase na primeira colocação no critério de desempate.
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