Veja gols de Bahia x Remo: Jean Lucas e Juba marcam

O Bahia venceu o Remo por 2 a 1, nesta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Jean Lucas abriu o placar para o Esquadrão, e Luciano Juba ampliou de pênalti na reta final. Já nos acréscimos, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que diminuiu para o Leão.

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Após um erro de Tchamba, Cristian Oliveira aproveitou, disparou pela ponta e tocou para o meio, onde encontrou Jean Lucas, que chutou forte para abrir o placar na Fonte Nova. Na reta final, Luciano Juba ampliou para o Bahia em cobrança de pênalti. Já no último minuto, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que descontou para o Leão.

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Veja os gols:

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 🆚 REMO

🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira (14), às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

Confrontos diretos entre Bahia x Remo

O retrospecto recente pertence ao Remo, com três vitórias em três jogos na temporada, algo inédito no histórico entre os clubes. Na oitava rodada do Brasileirão, em 22 de março, o Remo goleou o Bahia por 4 x 1 no Mangueirão.

Pela Copa do Brasil, a eliminação custou caro ao Tricolor: derrota por 3 x 1 na ida, em Salvador, seguida de novo revés por 2 x 1 na volta, em Belém. Antes de 2026, o Remo jamais havia vencido o Bahia em competições oficiais. No histórico geral, são 15 partidas, com sete vitórias baianas, cinco empates e três triunfos paraenses, todos nesta temporada.

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Jean Lucas em ação pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

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