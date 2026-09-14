Veja gols de Bahia x Remo: Jean Lucas e Juba marcam
Equipes se enfrentaram pela 27º rodada do Brasileirão
O Bahia venceu o Remo por 2 a 1, nesta segunda-feira (14), na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão. Jean Lucas abriu o placar para o Esquadrão, e Luciano Juba ampliou de pênalti na reta final. Já nos acréscimos, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que diminuiu para o Leão.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Após um erro de Tchamba, Cristian Oliveira aproveitou, disparou pela ponta e tocou para o meio, onde encontrou Jean Lucas, que chutou forte para abrir o placar na Fonte Nova. Na reta final, Luciano Juba ampliou para o Bahia em cobrança de pênalti. Já no último minuto, o Remo também teve uma penalidade, convertida por Vitor Bueno, que descontou para o Leão.
Veja os gols:
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA 🆚 REMO
🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada
📆 Data e horário: Segunda-feira (14), às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
Confrontos diretos entre Bahia x Remo
O retrospecto recente pertence ao Remo, com três vitórias em três jogos na temporada, algo inédito no histórico entre os clubes. Na oitava rodada do Brasileirão, em 22 de março, o Remo goleou o Bahia por 4 x 1 no Mangueirão.
Pela Copa do Brasil, a eliminação custou caro ao Tricolor: derrota por 3 x 1 na ida, em Salvador, seguida de novo revés por 2 x 1 na volta, em Belém. Antes de 2026, o Remo jamais havia vencido o Bahia em competições oficiais. No histórico geral, são 15 partidas, com sete vitórias baianas, cinco empates e três triunfos paraenses, todos nesta temporada.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Histórico de falhas de Muralha, do Mirassol, assusta; relembreHá 1 hora
Cruzeiro
Artur Jorge projeta fim de temporada do Cruzeiro: "Não serão 11 jogos fáceis"Há 2 horas
Grêmio
Análise tática do Guffo: Renato Gaúcho é a escolha certa para o GrêmioHá 3 horas
Vasco
Vasco recebe R$ 65 milhões de empréstimo para cumprir pagamentosHá 3 horas
Cruzeiro
Otávio chama atenção para detalhes após derrota do CruzeiroHá 3 horas
São Paulo
São Paulo x Boca Juniors tem mais de 50 mil ingressos vendidosHá 3 horas
Mais LANCE!