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Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcam

Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 16:44
Atualizado há 1 minutos
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Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 0, deste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo foi o responsável por balançar as redes durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, Cuello marcou duas vezes para o Galo.

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O gol do defensor aconteceu aos 18 minutos. Em um escanteio, o camisa 14 subiu mais alto que a defesa adversária, venceu na bola aérea e cabeceou diretamente para o fundo do gol. Veja o gol abaixo:

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➡️ Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

Durante o segundo tempo Cuello marcou duas vezes para garantir a vitória do Atlético-MG . A primeira aconteceu aos 17 minutos e a segunda aos 20'. Veja os gols abaixo:

Atlético-MG x Grêmio: como foi o jogo?

A primeira etapa foi de controle do Atlético, que teve mais posse de bola na maior parte do tempo e conseguiu comandar as ações da partida. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à defesa e cabeceou firme para abrir o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Grêmio tentou avançar em busca do empate, mas esbarrou na defesa atleticana, que se manteve bem compactada e organizada, dificultando as ações ofensivas da equipe gaúcha.

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Na segunda etapa, atrás do placar, o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a organizada defesa atleticana. O Atlético baixou as linhas e passou a jogar de forma mais confortável, mantendo a equipe compactada e dificultando as ações ofensivas do time gaúcho. Em dois contra-ataques rápidos, o Galo foi fatal para ampliar a vantagem e confirmar a vitória. Cuello marcou duas vezes e consolidou o triunfo alvinegro.

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(Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitor Hugo comemora gol contra o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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