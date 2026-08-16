Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo e Cuello marcam Equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão

O Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 a 0, deste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Vitor Hugo foi o responsável por balançar as redes durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, Cuello marcou duas vezes para o Galo.

➡️ Atlético-MG tem novidades para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

O gol do defensor aconteceu aos 18 minutos. Em um escanteio, o camisa 14 subiu mais alto que a defesa adversária, venceu na bola aérea e cabeceou diretamente para o fundo do gol. Veja o gol abaixo:

continua após a publicidade

🚨 GOOOL! Vitor Hugo!



Atlético-MG [1] - 0 Grêmio pic.twitter.com/y6HilaXdZ6 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

➡️ Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV

Durante o segundo tempo Cuello marcou duas vezes para garantir a vitória do Atlético-MG . A primeira aconteceu aos 17 minutos e a segunda aos 20'. Veja os gols abaixo:

Atlético-MG 2x0 Grêmio



⚽ Tomás Cuello

🥾 Renan Lodi



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/tyjLeO8n9w — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

Atlético-MG 2x0 Grêmio



⚽ Tomás Cuello

🥾 Renan Lodi



🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/tyjLeO8n9w — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 16, 2026

Atlético-MG x Grêmio: como foi o jogo?

A primeira etapa foi de controle do Atlético, que teve mais posse de bola na maior parte do tempo e conseguiu comandar as ações da partida. Em cobrança de escanteio, Igor Gomes encontrou Vitor Hugo, que se antecipou à defesa e cabeceou firme para abrir o placar para o Galo. Após sofrer o gol, o Grêmio tentou avançar em busca do empate, mas esbarrou na defesa atleticana, que se manteve bem compactada e organizada, dificultando as ações ofensivas da equipe gaúcha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na segunda etapa, atrás do placar, o Grêmio tentou esboçar uma reação, mas encontrou dificuldades para furar a organizada defesa atleticana. O Atlético baixou as linhas e passou a jogar de forma mais confortável, mantendo a equipe compactada e dificultando as ações ofensivas do time gaúcho. Em dois contra-ataques rápidos, o Galo foi fatal para ampliar a vantagem e confirmar a vitória. Cuello marcou duas vezes e consolidou o triunfo alvinegro.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade