Outubro do Cruzeiro tem clássico e jogo na sexta-feira; veja

Depois da longa Data Fifa, o Cruzeiro voltará aos gramados na próxima quarta-feira (7) para enfrentar o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro dos cinco compromissos da Raposa no mês de outubro.

A equipe comandada por Artur Jorge entrará em campo às 21h30 para permanecer na disputa por uma vaga no G4 do Brasileirão.

Posteriormente, o Cabuloso viaja para Bragança Paulista quatro dias depois para enfrentar o Red Bull Bragantino no dia 12 (segunda-feira), às 21h (de Brasília).

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Em seguida, o elenco do Cruzeiro terá sua segunda viagem em outubro. A equipe vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio no dia 18 (domingo), às 16h (de Brasília).

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De volta a Belo Horizonte, a Raposa recebe o Remo no dia 23, em novo horário da CBF para o Brasileirão, às 20h (de Brasília), numa sexta-feira.

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Para encerrar o mês de outubro, no dia 29 (quinta-feira), o Cruzeiro terá o clássico contra o Atlético-MG na Arena MRV, às 19h30 (de Brasília).

Técnico Artur Jorge lidera treino na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira calendário do Cruzeiro em outubro

7/10/2026 - Cruzeiro x São Paulo - Mineirão - 21h30

12/10/2026 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro - Estádio Cícero de Souza Marques - 21h

18/10/2026 - Grêmio x Cruzeiro - Arena do Grêmio - 16h

23/10/2026 - Cruzeiro x Remo - Mineirão - 20h

29/10/2026 - Atlético-MG x Cruzeiro - Arena MRV - 19h30

Situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Em busca de uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, o Cruzeiro está na sexta colocação, com 45 pontos, três a menos que o Fluminense, primeira equipe no G4. Na quinta posição, o Bahia tem 46 pontos. Todos os três disputaram 28 partidas.

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Logo atrás da Raposa está o rival Atlético-MG, com 40 pontos e uma partida a menos. Em seguida vem o Santos, com 38 pontos, que também tem 27 jogos e encara o São Paulo nesta sexta-feira. Empatado em pontos com o Peixe, o Coritiba aparece na nona colocação.