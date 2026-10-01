Nesta quinta-feira (1º), o Estudiantes, próximo adversário do Flamengo na Libertadores, enfrentou o Platense fora de casa pela Copa Argentina e caiu em seu segundo mata-mata em menos de uma semana. O gol de Gonzalo Lencina fez a equipe comandada por Alexander Medina dar adeus ao torneio nas quartas de final.

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O tento foi anotado aos 38 minutos do segundo tempo, em jogada construída pela esquerda do ataque mandante. Tomás Ariel Silva cruzou na primeira trave para a conclusão do camisa 99, que havia entrado instantes antes.

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O resultado interessa ao Flamengo, que reencontra a equipe argentina nas semifinais da Libertadores. O confronto de ida está marcado para 15 de outubro, na Argentina, e a volta no dia 22, no Maracanã. Na fase de grupos desta mesma edição, o Rubro-Negro venceu no Rio de Janeiro por 1 a 0 e empatou no Estádio Ciudad de La Plata por 1 a 1.

Flamengo e Estudiantes se enfrentarão na semifinal da Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Estudiantes sofre com lesões antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores

Na contagem regressiva para a semifinal da Libertadores, o Flamengo recebeu notícias importantes vindas da Argentina. Enquanto a comissão técnica rubro-negra monitora a recuperação de seus próprios atletas durante a preparação, o Estudiantes viu sua situação física se complicar drasticamente a duas semanas do confronto de ida. Em partida marcada por briga e pela perda do título da Supercopa Internacional para o Rosario Central por 3 a 1 no último dia 26, a equipe de La Plata perdeu três jogadores por problemas médicos.

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O desfalque mais grave é o do volante uruguaio Gabriel Neves, que sofreu uma fratura no pulso esquerdo após uma queda feia ainda no primeiro tempo. Com o local engessado, o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente três meses, descartando o atleta de ambos os jogos contra o time carioca. Para piorar a situação do técnico Cacique Medina, o substituto imediato, Jalil Elías, deixou o gramado minutos depois com dores agudas na coxa esquerda, com suspeita de lesão muscular, o que o coloca como forte dúvida para a decisão.

A lista de preocupações dos argentinos não parou por aí. O atacante Guido Carrillo — autor do gol de empate contra o Flamengo na partida da fase de grupos — deu a assistência para o único gol do Estudiantes, mas pediu substituição na etapa complementar por conta de um desconforto muscular.

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Do lado do Flamengo, o foco total está voltado para o departamento médico. A comissão técnica trabalha para ter à disposição o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Gonzalo Plata, que se lesionaram antes da Data Fifa. O equatoriano apresenta uma evolução mais adiantada e tem boas chances de atuar. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque confirmado.

Diante da onda de lesões e das suspensões já confirmadas dos zagueiros Tomás Palacios e Leandro González Pirez pelo terceiro cartão amarelo, a diretoria do Estudiantes corre no mercado para reforçar o elenco de Cacique Medina. Embora a janela interna no futebol sul-americano esteja fechada, o regulamento da Conmebol permite até três trocas na lista de inscritos para a fase semifinal do torneio continental.