São Paulo e a empresa de ingressos Ticketmaster assinaram nesta sexta-feira (2) a parceria para integrar a bilheteria do clube e o programa de Sócio Torcedor em um único ecossistema. Acordo entra em vigor em janeiro de 2027 e terá duração de cinco anos. O clube receberá R$ 140 milhões pelo contrato.

No atual cenário, a bilheteria e o sócio-torcedor do clube são administrados por empresas diferentes e operam de forma separada. A Total Acesso é a empresa responsável pela venda de ingressos dos jogos no Morumbis, e, por outro lado, o programa de Sócio Torcedor é controlado pela Feng.

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Novo ecossistema: bilheteria e Sócio Torcedor unificados

Com o novo acordo estabelecido entre o Tricolor Paulista e a Ticketmaster, o serviço de bilheteria e do Sócio Torcedor do clube será operado em um único ecossistema e por uma única empresa. Segundo o clube, este processo de integração será uma melhoria para o torcedor, que terá uma estrutura única de serviço e um desenvolvimento do programa de sócios.

— Este é um acordo muito importante para o São Paulo e representa um grande avanço para o clube. Estamos iniciando uma parceria com uma empresa de referência mundial, que traz experiência, tecnologia e capacidade para contribuir com o desenvolvimento de novas soluções para o nosso torcedor. É um acordo que abre novas possibilidades para seguirmos fortalecendo o São Paulo e a relação com a nossa torcida — afirma Harry Massis, presidente do São Paulo Futebol Clube.

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A integração permitirá ao clube conectar dois dos principais pontos de relacionamento, reunindo em um mesmo ecossistema a participação no programa Sócio Torcedor, a jornada de compra e o acesso aos jogos.

— Esta é, acima de tudo, uma vitória do torcedor são-paulino. Passamos a contar com uma das empresas mais reconhecidas do mundo no setor para tornar mais simples, integrada e relevante a experiência de quem vem ao MorumBIS e de quem vive sua paixão pelo São Paulo por meio do Sócio Torcedor. Mais do que uma nova plataforma de bilheteria, essa parceria nos permite repensar toda a jornada do torcedor, usando tecnologia e informação para reduzir fricções, criar novas experiências e fortalecer ainda mais a relação entre o clube e sua torcida — analisa André Marques, diretor executivo de Marketing do São Paulo Futebol Clube.

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Operação da bilheteria inicia em janeiro de 2027; Sócio Torcedor entra em março

A operação da bilheteria do Morumbis já entra em vigor a partir de 1 de janeiro de 2027. Isso significa dizer que a Ticketmaster assume a operação do ticketing do estádio desde o primeiro dia do ano que vem. Porém, a plataforma de sócio-torcedor tem previsão de ser integrada ao novo ecossistema somente no dia 31 de março de 2027.

Isso se deve, pois o São Paulo conta com um contrato vigente com a empresa Feng, que é a atual administradora do sócio-torcedor do clube, até 2031. Há a possibilidade no contrato que permite o encerramento antecipado do vínculo mediante aviso prévio mínimo de 180 dias.

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O São Paulo comunicará formalmente à Feng o exercício do direito de encerramento antecipado previsto no contrato. Segundo apuração do Lance!, além do aviso prévio de 180 dias, a previsão contratual também inclui uma compensação econômica correspondente a 15% da receita bruta arrecadada pelo Programa Sócio Torcedor durante esse período.

Nova parceria conta também com renovação do Memorial São Paulo

A parceria assinada com a Ticketmaster também inclui a renovação do Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck, no Morumbis. O projeto celebrará a história, as conquistas e a identidade do clube e a curadoria do espaço será de responsabilidade do Tricolor.

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Juntas, a integração da bilheteria com o programa Sócio Torcedor e a renovação do memorial fazem parte do novo contrato assinado entre o São Paulo e Ticketmaster.

— O São Paulo FC tem uma longa trajetória de pioneirismo na adoção de novas ideias e no uso da tecnologia para fortalecer sua relação com os torcedores, é o clube criador do conceito de Sócio Torcedor no Brasil. Isso torna esta parceria especialmente relevante para nós. Trazemos experiência de mercados esportivos ao redor do mundo, mas o mais importante é combinar esse conhecimento com o entendimento que o São Paulo e sua torcida possuem para desenvolver soluções que funcionem para o clube e para o mercado brasileiro. Nosso objetivo é usar a tecnologia para tornar a experiência dos torcedores mais simples e conectada, e estamos muito entusiasmados em construirmos isso juntos — declara Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster Brasil.

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