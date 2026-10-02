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Cruzeiro: Artur Jorge elogia Neyser, mas lamenta situação

O atacante tem sofrido com lesões nos últimos meses

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/10/2026 12:01
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Neyser tenta finalização de fora da área
Neyser tenta finalização de fora da área (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Atacante do Cruzeiro, Neyser tem encontrado dificuldades para engrenar no futebol brasileiro. Recentemente, o colombiano tem sofrido com uma série de lesões que interromperam sua sequência.

Em entrevista ao Charla Podcast, o técnico Artur Jorge destacou que o jogador tem potencial altíssimo, mas tem sofrido com lesões.

– Temos tido, infelizmente para nós, a questão do Neyser com algumas lesões que têm impedido a continuidade. É um jogador com enorme potencial, mas tem tido essas lesões que não o permitem dar sequência. A sequência nessa idade é tudo – avaliou Artur Jorge.

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Neyser é a segunda opção no ataque do Cruzeiro atrás de Kaio Jorge. Porém, ele tem sofrido com lesões em 2026 e ficou fora de 11 partidas por conta desses problemas. Ele não entra em campo desde a eliminação da Raposa para o Atlético-MG na Copa do Brasil.

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Ao todo, soma 25 jogos pelo clube, com quatro gols marcados e uma assistência. A última vez que balançou as redes foi no duelo contra o Boca Juniors, pela Libertadores.

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Artur Jorge destaca outra joia do Cruzeiro

Ao comentar sobre a potencialização de jogadores em seus elencos, o técnico Artur Jorge exaltou o alto nível de Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro e ressaltou que o zagueiro não demorará a chegar à Seleção Brasileira.

– O trabalho do treinador tem muitas variáveis; essa parte é uma obrigação nossa. O que nos traz resultado é extrair o melhor de cada um. Falando de Barboza, lembrei de Jonathan Jesus. Ele não vai demorar a estar na Seleção Brasileira, com certeza. Acho que, por conta da lesão, não foi convocado. Mas é um jogador que deu um salto enorme em desempenho. Tivemos dificuldade para mantê-lo aqui por causa do assédio da Europa. Com Arroyo, Felipe e Otávio, jogadores que queremos e sabemos que têm potencial, precisamos elevar. São ativos do clube. O projeto não mira só títulos; entendo isso, jogo para vencer troféus, também quero ter pressão por eles. Mas há outros ganhos que passam despercebidos – disse Artur Jorge em entrevista ao Charla Podcast.

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