Cruzeiro: Artur Jorge elogia Neyser, mas lamenta situação
O atacante tem sofrido com lesões nos últimos meses
Atacante do Cruzeiro, Neyser tem encontrado dificuldades para engrenar no futebol brasileiro. Recentemente, o colombiano tem sofrido com uma série de lesões que interromperam sua sequência.
Em entrevista ao Charla Podcast, o técnico Artur Jorge destacou que o jogador tem potencial altíssimo, mas tem sofrido com lesões.
– Temos tido, infelizmente para nós, a questão do Neyser com algumas lesões que têm impedido a continuidade. É um jogador com enorme potencial, mas tem tido essas lesões que não o permitem dar sequência. A sequência nessa idade é tudo – avaliou Artur Jorge.
Neyser é a segunda opção no ataque do Cruzeiro atrás de Kaio Jorge. Porém, ele tem sofrido com lesões em 2026 e ficou fora de 11 partidas por conta desses problemas. Ele não entra em campo desde a eliminação da Raposa para o Atlético-MG na Copa do Brasil.
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Ao todo, soma 25 jogos pelo clube, com quatro gols marcados e uma assistência. A última vez que balançou as redes foi no duelo contra o Boca Juniors, pela Libertadores.
Artur Jorge destaca outra joia do Cruzeiro
Ao comentar sobre a potencialização de jogadores em seus elencos, o técnico Artur Jorge exaltou o alto nível de Jonathan Jesus na equipe do Cruzeiro e ressaltou que o zagueiro não demorará a chegar à Seleção Brasileira.
– O trabalho do treinador tem muitas variáveis; essa parte é uma obrigação nossa. O que nos traz resultado é extrair o melhor de cada um. Falando de Barboza, lembrei de Jonathan Jesus. Ele não vai demorar a estar na Seleção Brasileira, com certeza. Acho que, por conta da lesão, não foi convocado. Mas é um jogador que deu um salto enorme em desempenho. Tivemos dificuldade para mantê-lo aqui por causa do assédio da Europa. Com Arroyo, Felipe e Otávio, jogadores que queremos e sabemos que têm potencial, precisamos elevar. São ativos do clube. O projeto não mira só títulos; entendo isso, jogo para vencer troféus, também quero ter pressão por eles. Mas há outros ganhos que passam despercebidos – disse Artur Jorge em entrevista ao Charla Podcast.
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