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Artur Jorge avalia desempenho de Gerson no Cruzeiro

O jogador chegou no início do ano em transferência histórica

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/10/2026 08:21
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Gerson em campo
Gerson em campo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Maior contratação da história do Cruzeiro, Gerson vive uma temporada de altos e baixos. Recentemente, o treinador da equipe, Artur Jorge, admitiu que o atleta tem vivido momentos de oscilação, mas tem total confiança no elenco.

– Temos expectativas em Gerson e em outros. Gerson tem um estatuto grande, sobretudo por sua qualidade. Esperamos sempre mais; poderia ser chamado para a Copa do Mundo. Quando chegou, apresentava certa apatia emocional. Deu um salto qualitativo. Temos um Gerson oscilante. Tem nossa total confiança e o respeito dos colegas. Todos sabem o que ele pode contribuir para a equipe – analisou o treinador ao Charla Podcast.

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Durante a temporada, por conta de sua capacidade de jogar em diversas posições, o jogador atuou em várias funções. Nesse sentido, Artur Jorge explicou como tem usado Gerson no Cruzeiro.

Artur Jorge o Mineirão
Artur Jorge o Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Tenho utilizado como segundo volante, um jogador de ligação, faz o box-to-box, tem capacidade de avançar, dar assistências. Em zonas altas, com o Matheus, tem refino técnico acima da média – disse o técnico.

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Planos de Artur Jorge para o Cruzeiro em 2027

Com contrato até o fim de 2030, o técnico Artur Jorge projeta a temporada seguinte do Cruzeiro. Na avaliação do treinador, a equipe entende que a obrigação é se estruturar para se aproximar da conquista de títulos.

– Título é muito difícil, faltam 10 jogos, são muitos pontos. Eu vou usar aquilo que é minha convicção. Em primeiro lugar, temos que entender que no Brasil há seis ou sete candidatos ao título em todo início de Brasileirão. São muitas equipes com potencial. Temos obrigação de corresponder às exigências da grandeza do Cruzeiro. Temos que fazer o melhor para ficarmos próximos de vencer – projetou o técnico.

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– Estamos criando condições para ter um Cruzeiro cada vez mais próximo, que possa disputar títulos. Esse quarto ou quinto lugar é um resultado importante para nós em termos de campeonato. Mas nossa obrigação é dar o melhor para termos um elenco capaz, compreende, estruturado, organizado, apto a criar condições para que os títulos fiquem mais próximos. O futebol é complexo, tem muitos contextos e obstáculos. Temos que assumir isso para chegar o mais longe possível – comentou Artur Jorge sobre a próxima temporada do Cruzeiro.

 

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