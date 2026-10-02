Atlético deve ter um time completo de desfalques contra o Bragantino
Domínguez tem 11 baixas para o duelo atrasado pelo Brasileirão
O Atlético deverá ter uma equipe completa de desfalques para a partida contra o Bragantino. O técnico Eduardo Domínguez terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe que entra em campo neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ao todo, o treinador argentino tem 11 baixas para o confronto. Seis jogadores estão com suas respectivas seleções durante a Data Fifa, quatro estão entregues ao departamento médico e um não poderá atuar por uma questão contratual.
Entre os jogadores que estão com suas seleções, Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda foram convocados pelo Equador. Kevin Castaño está com a Colômbia, enquanto Vitão e Kauã Pascini defendem a Seleção Brasileira sub-20.
Além deles, Thiago Borbas foi liberado pelo departamento médico, mas não estará à disposição de Domínguez para a partida. O atacante pertence ao Bragantino e está emprestado ao Atlético. Por uma questão contratual, ele não pode enfrentar o clube paulista.
O Galo também tem quatro jogadores em recuperação no departamento médico. O goleiro Everson, que se recupera de uma fratura no pé esquerdo, o zagueiro Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e os meias Gustavo Scarpa, com lesão na coxa direita, e Victor Hugo, com problema no púbis, seguem fora. Victor Hugo, porém, já realiza trabalhos com bola e vive a expectativa de ser liberado de última hora para o confronto.
Desfalques do Atlético contra o Bragantino
- Ángelo Preciado (lateral-direito): convocado para a Seleção Equatoriana
- Vitão (zagueiro): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20
- Kauã Pascini (lateral-esquerdo): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20
- Kevin Castaño (volante): convocado para a Seleção Colombiana
- Alan Franco (volante): convocado para a Seleção Equatoriana
- Alan Minda (atacante): convocado para a Seleção Equatoriana
- Thiago Borbas (atacante): fora por questão contratual
- Everson (goleiro): fratura no pé esquerdo
- Ruan Tressoldi (zagueiro): lesão no músculo posterior da coxa esquerda
- Victor Hugo (meia-atacante): lesão no púbis e mais perto de retornar
- Gustavo Scarpa (meia-atacante): lesão no músculo posterior da coxa direita
Atlético Mineiro
Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de baseHá 1 hora
Palmeiras
Fred revela interesse do Palmeiras antes de fechar com o Atlético-MG: 'Leila quer te levar'Há 17 horas
Atlético Mineiro
Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agendaHá 1 dia
Atlético Mineiro
Com 13 convocados para seleções de base, Atlético evidencia estratégia e projeto de formaçãoHá 1 dia
Atlético Mineiro
Atlético: Gabriel Delfim revela referência nos pênaltis e fala em sonho de Seleção BrasileiraHá 1 dia
Atlético Mineiro
Reinier celebra virada de chave no Atlético e revela: 'Encontrei minha felicidade'Há 1 dia
Mais LANCE!