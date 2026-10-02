Atlético deve ter um time completo de desfalques contra o Bragantino

O Atlético deverá ter uma equipe completa de desfalques para a partida contra o Bragantino. O técnico Eduardo Domínguez terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe que entra em campo neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o treinador argentino tem 11 baixas para o confronto. Seis jogadores estão com suas respectivas seleções durante a Data Fifa, quatro estão entregues ao departamento médico e um não poderá atuar por uma questão contratual.

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Entre os jogadores que estão com suas seleções, Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda foram convocados pelo Equador. Kevin Castaño está com a Colômbia, enquanto Vitão e Kauã Pascini defendem a Seleção Brasileira sub-20.

Além deles, Thiago Borbas foi liberado pelo departamento médico, mas não estará à disposição de Domínguez para a partida. O atacante pertence ao Bragantino e está emprestado ao Atlético. Por uma questão contratual, ele não pode enfrentar o clube paulista.

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O Galo também tem quatro jogadores em recuperação no departamento médico. O goleiro Everson, que se recupera de uma fratura no pé esquerdo, o zagueiro Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e os meias Gustavo Scarpa, com lesão na coxa direita, e Victor Hugo, com problema no púbis, seguem fora. Victor Hugo, porém, já realiza trabalhos com bola e vive a expectativa de ser liberado de última hora para o confronto.

Desfalques do Atlético contra o Bragantino

Ángelo Preciado (lateral-direito): convocado para a Seleção Equatoriana Vitão (zagueiro): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 Kauã Pascini (lateral-esquerdo): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 Kevin Castaño (volante): convocado para a Seleção Colombiana Alan Franco (volante): convocado para a Seleção Equatoriana Alan Minda (atacante): convocado para a Seleção Equatoriana Thiago Borbas (atacante): fora por questão contratual Everson (goleiro): fratura no pé esquerdo Ruan Tressoldi (zagueiro): lesão no músculo posterior da coxa esquerda Victor Hugo (meia-atacante): lesão no púbis e mais perto de retornar Gustavo Scarpa (meia-atacante): lesão no músculo posterior da coxa direita