Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético deve ter um time completo de desfalques contra o Bragantino

Domínguez tem 11 baixas para o duelo atrasado pelo Brasileirão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
02/10/2026 10:57
Favorite o Lance! no Google
Barba dando orientações em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Barba dando orientações em treinamento (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético deverá ter uma equipe completa de desfalques para a partida contra o Bragantino. O técnico Eduardo Domínguez terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe que entra em campo neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético deverá ter uma equipe completa de desfalques para a partida contra o Bragantino. O técnico Eduardo Domínguez terá que quebrar a cabeça para escalar a equipe que entra em campo neste sábado (3), às 18h30, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o treinador argentino tem 11 baixas para o confronto. Seis jogadores estão com suas respectivas seleções durante a Data Fifa, quatro estão entregues ao departamento médico e um não poderá atuar por uma questão contratual.

continua após a publicidade

Entre os jogadores que estão com suas seleções, Ángelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda foram convocados pelo Equador. Kevin Castaño está com a Colômbia, enquanto Vitão e Kauã Pascini defendem a Seleção Brasileira sub-20.

Além deles, Thiago Borbas foi liberado pelo departamento médico, mas não estará à disposição de Domínguez para a partida. O atacante pertence ao Bragantino e está emprestado ao Atlético. Por uma questão contratual, ele não pode enfrentar o clube paulista.

continua após a publicidade

O Galo também tem quatro jogadores em recuperação no departamento médico. O goleiro Everson, que se recupera de uma fratura no pé esquerdo, o zagueiro Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e os meias Gustavo Scarpa, com lesão na coxa direita, e Victor Hugo, com problema no púbis, seguem fora. Victor Hugo, porém, já realiza trabalhos com bola e vive a expectativa de ser liberado de última hora para o confronto.

Desfalques do Atlético contra o Bragantino

  1. Ángelo Preciado (lateral-direito): convocado para a Seleção Equatoriana
  2. Vitão (zagueiro): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20
  3. Kauã Pascini (lateral-esquerdo): convocado para a Seleção Brasileira Sub-20
  4. Kevin Castaño (volante): convocado para a Seleção Colombiana
  5. Alan Franco (volante): convocado para a Seleção Equatoriana
  6. Alan Minda (atacante): convocado para a Seleção Equatoriana
  7. Thiago Borbas (atacante): fora por questão contratual
  8. Everson (goleiro): fratura no pé esquerdo
  9. Ruan Tressoldi (zagueiro): lesão no músculo posterior da coxa esquerda
  10. Victor Hugo (meia-atacante): lesão no púbis e mais perto de retornar
  11. Gustavo Scarpa (meia-atacante): lesão no músculo posterior da coxa direita
Thiago Borbas treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Thiago Borbas treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gomide seleção brasileira (Foto: Fábio Souza / CBF)

Atlético Mineiro

Promessa do Atlético se destaca na Seleção Brasileira de base

Há 1 hora
Fred comemora gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Palmeiras

Fred revela interesse do Palmeiras antes de fechar com o Atlético-MG: 'Leila quer te levar'

Há 17 horas
Jogadores do Atlético em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Outubro pode definir rumos do Atlético na temporada: veja a agenda

Há 1 dia
Pascini pela seleção (reprodução instagram jogador)

Atlético Mineiro

Com 13 convocados para seleções de base, Atlético evidencia estratégia e projeto de formação

Há 1 dia
Delfim Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético: Gabriel Delfim revela referência nos pênaltis e fala em sonho de Seleção Brasileira

Há 1 dia
Reinier cidade do galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Atlético Mineiro

Reinier celebra virada de chave no Atlético e revela: 'Encontrei minha felicidade'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Treino aberto Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo

Cuello em Galo x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cuello relembra viradas históricas e se declara ao Atlético: 'Orgulho'

Camisas de Atlético, Cruzeiro e América (reprodução times)

Governo de Minas destina R$ 32 milhões a Atlético, Cruzeiro e América após proibição das bets

Torcida do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos de Atlético-MG x Montevideo City estão à venda: veja preços e onde comprar

Camila entre duas jogadoras do Corinthians disputando a bola

CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Camisa do Atlético pro clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Perda da H2bet pode superar valor de trio mais caro do Atlético

Gustavo Scarpa Indicação literária de Gustavo Scarpa (Foto: Pedro Souza / Atlético - Arte: Lance!)

Gustavo Scarpa e a paixão pelos livros: veja as indicações literárias do jogador

Borbas e Reinier (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dupla é liberada pelo DM e volta a ficar à disposição no Atlético

Fred em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético intensifica treinos de olho em jogo atrasado do Brasileirão: veja a programação

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

CBF define datas e horários das semifinais da Copa do Brasil

Cassierra pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após fim do jejum, Cassierra busca volta por cima no Atlético

Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode embolsar bolada com títulos nas Copas: veja os valores

Marcos Lamacchia, candidato a novo investidor da SAF do Vasco, antes da partida contra o Cruzeiro, em São Januário

Lamacchia no Vasco: veja os aportes iniciais de outras SAFs