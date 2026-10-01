Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo: Arrascaeta recebe alta após cirurgia bem-sucedida

Meia uruguaio foi operado nesta quinta-feira para corrigir fratura sofrida em amistoso

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 23:39
Favorite o Lance! no Google
Post de Arrascaeta nas redes sociais após cirurgia no punho (Foto: Reprodução)
Post de Arrascaeta nas redes sociais após cirurgia no punho (Foto: Reprodução)

O Flamengo informou nesta quinta-feira (1º) que Arrascaeta recebeu alta após passar por cirurgia no punho esquerdo. O meia uruguaio foi operado durante a manhã, no Rio de Janeiro, para corrigir a fratura sofrida na partida entre Uruguai e Coreia do Sul.

➡️Freitas se diz motivado com torcida exigente no Flamengo: 'É impressionante'

Acompanhado pelo médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, Arrascaeta deixou o hospital e seguirá a recuperação em casa nos próximos dias. O clube informou que o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências.

continua após a publicidade

Arrascaeta passa por cirurgia

A operação durou pouco mais de uma hora e teve como objetivo reposicionar o osso fraturado. Para a correção, foi colocada uma placa fixada por parafusos.

Antes de receber alta, o camisa 10 tranquilizou os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Em uma foto com o braço imobilizado, publicou a mensagem "despertamos bem", em espanhol.

continua após a publicidade

Arrascaeta sofreu a lesão na última segunda-feira (28), durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. O meia caiu no gramado e apoiou o peso do corpo sobre o punho esquerdo. O jogador permaneceu em campo até os 32 minutos do segundo tempo, quando foi substituído.

Arrascaeta com tipoia
Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia (Foto: Seleção do Uruguai / @Uruguay)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Prazo de recuperação

A previsão inicial é de seis a oito semanas de recuperação. O Flamengo vai acompanhar a evolução do jogador durante o período, mas a região da fratura permite que Arrascaeta mantenha parte do condicionamento físico.

continua após a publicidade

Com o prazo estimado, o uruguaio deve desfalcar o Flamengo nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, marcados para os dias 15 e 22 de outubro. O meia também deverá ficar fora de partidas do Campeonato Brasileiro no período.

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)
Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ José Boto e Saúl condenam redução do limite de estrangeiros no Brasileirão

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores de Estudiantes e Platense em disputa de bola

Flamengo

Adversário do Flamengo na Libertadores, Estudiantes cai na Copa Argentina

Há 15 minutos
Arrascaeta com tipoia

Flamengo

Arrascaeta atualiza torcida do Flamengo após cirurgia no punho; veja

Há 4 horas
Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo

Arrascaeta passa por cirurgia no punho com sucesso; veja prazo de recuperação

Há 6 horas
Saúl em ação pelo Flamengo no Brasileirão

Flamengo

Saúl exalta Arrascaeta e analisa concorrência: 'Tem escolhas melhores do que eu'

Há 6 horas
Joaquín Freitas conversa com a imprensa no Ninho do Urubu após treino do Flamengo

Flamengo

Freitas se diz motivado com torcida exigente no Flamengo: 'É impressionante'

Há 8 horas
José Boto, diretor do Flamengo, se posicionou sobre bets e estrangeiros em conversa com a imprensa no Ninho do Urubu

Flamengo

José Boto e Saúl condenam redução do limite de estrangeiros no Brasileirão: 'Não é preciso de lei'

Há 8 horas
Mais LANCE!
José Boto cercado de microfones em entrevista no Galeão

Boto explica impacto do fim das Bets no Flamengo: 'Pior cenário'

Taça troféu da Libertadores

Conmebol renova parceria com cervejaria em evento com dicas de ídolos sobre a Libertadores

Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Flamengo x Palmeiras: cenário de 2025 se repete em 2026

Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Carrascal, do Flamengo, assume namoro com influenciadora; conheça

Saúl, e Igor, dono do podcast sobre a Rocinha, o 'Rocinha Cast'

Saúl, do Flamengo, conhece a Rocinha durante a Data Fifa

Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Flamengo é aceito por Fux em processos do STF sobre bets

Pedro Leão Filipe Luís Flamengo

Artilheiro ex-Flamengo deixa os EUA e fecha com clube árabe

Tricolor entra em campo buscando manter a invencibilidade em clássicos (Foto: Reprodução/Flamengo)

Flamengo x Fluminense: CBF define árbitro para o clássico do Brasileirão

Arrascaeta desembarcando no Rio de Janeiro com o punho enfaixado

Arrascaeta desembarca no Rio para operar punho

Lucas Paqueta na partida entre Flamengo e Corinthians Brasileiro Serie A

Hora da verdade: sem Arrascaeta, Paquetá coloca protagonismo à prova no Flamengo

Escudo do Flamengo no CT Ninho do Urubu

Flamengo se manifesta sobre mudança de jogo contra o Santos

Fernando Sassaki Flamengo

Médico do Flamengo explica lesão de Arrascaeta e fala sobre recuperação do jogador

Camisa do Flamengo

Flamengo aciona STF contra proibição das bets no Brasil