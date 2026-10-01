Flamengo: Arrascaeta recebe alta após cirurgia bem-sucedida

O Flamengo informou nesta quinta-feira (1º) que Arrascaeta recebeu alta após passar por cirurgia no punho esquerdo. O meia uruguaio foi operado durante a manhã, no Rio de Janeiro, para corrigir a fratura sofrida na partida entre Uruguai e Coreia do Sul.

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Acompanhado pelo médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, Arrascaeta deixou o hospital e seguirá a recuperação em casa nos próximos dias. O clube informou que o procedimento foi realizado com sucesso e sem intercorrências.

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Arrascaeta passa por cirurgia

A operação durou pouco mais de uma hora e teve como objetivo reposicionar o osso fraturado. Para a correção, foi colocada uma placa fixada por parafusos.

Antes de receber alta, o camisa 10 tranquilizou os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Em uma foto com o braço imobilizado, publicou a mensagem "despertamos bem", em espanhol.

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Arrascaeta sofreu a lesão na última segunda-feira (28), durante a vitória do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. O meia caiu no gramado e apoiou o peso do corpo sobre o punho esquerdo. O jogador permaneceu em campo até os 32 minutos do segundo tempo, quando foi substituído.

Uruguai se pronuncia e divulga foto de Arrascaeta, do Flamengo, com tipoia (Foto: Seleção do Uruguai / @Uruguay)

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Prazo de recuperação

A previsão inicial é de seis a oito semanas de recuperação. O Flamengo vai acompanhar a evolução do jogador durante o período, mas a região da fratura permite que Arrascaeta mantenha parte do condicionamento físico.

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Com o prazo estimado, o uruguaio deve desfalcar o Flamengo nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, marcados para os dias 15 e 22 de outubro. O meia também deverá ficar fora de partidas do Campeonato Brasileiro no período.

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

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