O São Paulo entra em campo nesta sexta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Morumbis, diante do Santos, com um objetivo: conquistar sua segunda vitória em clássicos na temporada de 2026. O único triunfo do Tricolor contra rivais no ano aconteceu justamente frente ao Peixe, quando venceu por 2 a 0 em janeiro, pelo Paulistão, no Morumbis.

Ao todo, o Tricolor disputou oito clássicos na temporada, acumulando uma vitória, dois empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 20,83%. O ataque são-paulino marcou 8 gols e a defesa sofreu 13 nesses confrontos.

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Dos oito clássicos do ano, apenas dois foram disputados no Morumbis, com uma vitória e uma derrota, tendo 50% de aproveitamento. O duelo desta sexta-feira (2) será o primeiro clássico de Dorival Júnior no Morumbis desde o seu retorno ao clube, que aconteceu em maio. Desde a volta, o treinador comandou a equipe em apenas um clássico: a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Palmeiras 2 x 0 São Paulo - Brasileirão 2026 - 12/09;

Corinthians 3 x 2 São Paulo - Brasileirão 2026 - 10/05;

São Paulo 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2026 - 21/03;

Palmeiras 2 x 1 São Paulo - Paulistão 2026 - 01/03;

Santos 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2026 - 04/02;

São Paulo 2 x 0 Santos - Paulistão 2026 - 31/01;

Palmeiras 3 x 1 São Paulo - Paulistão 2026 - 24/01;

Corinthians 1 x 1 São Paulo - Paulistão 2026 - 18/01.

Desfalques e retornos para o clássico

O principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico.

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No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados. O zagueiro português sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito contra o Internacional e passará cerca de oito meses em recuperação após cirurgia. Já o lateral-direito angolano operou o menisco do joelho direito e deve desfalcar o time por dois meses.

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São. O volante Newton também está recuperado de um trauma na coxa direita, realizando trabalhos específicos com a fisioterapia, ainda sem data de retorno.

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Em fase final de transição, o atacante Lucas participou de treinos parciais no gramado. Embora a projeção inicial de retorno fosse para 2027 devido à cirurgia no tendão de Aquiles, o camisa 7 tem superado etapas e projeta volta no dia 10 de outubro, contra o Vitória.