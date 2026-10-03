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Veja gol em Atlético-MG x Bragantino: Bernard abre o placar

Equipes se enfrentam em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 19:03
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Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão
Atlético Mineiro x Bragantino pela 21ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Neste sábado (2), o Atlético-MG recebe o Bragantino às 18h30 na Arena MRV em confronto atrasado válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Bernard. O jogador conduziu a bola em velocidade e finalizou certeiro no canto direito. Veja o gol abaixo:

➡️ Jogador do Bragantino deixa campo de ambulância após choque de cabeça contra o Galo

Confrontos diretos entre Atlético-MG x RB Bragantino

Este é o primeiro encontro entre as duas equipes na Copa Sul-Americana, mas o retrospecto em outras competições é amplamente favorável ao lado mineiro.

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Em 14 confrontos na história, o Atlético-MG venceu sete vezes, houve cinco empates e o Bragantino venceu apenas duas, com saldo de gols de 22 x 16 a favor do Galo.

O encontro mais recente, pela ida das oitavas da Sul-Americana em 12 de agosto, terminou em 1 x 0 para o Atlético-MG, com gol de Cuello.

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Os cinco confrontos anteriores, todos pelo Brasileirão, foram: Bragantino 2 x 0 Atlético-MG (novembro de 2025), Atlético-MG 2 x 1 Bragantino (agosto de 2025), Atlético-MG 3 x 0 Bragantino (setembro de 2024), Bragantino 1 x 2 Atlético-MG (junho de 2024) e Bragantino 1 x 2 Atlético-MG (outubro de 2023).

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A única vitória recente do Bragantino, o 2 x 0 de novembro de 2025, ocorreu na 37ª rodada adiantada do Brasileirão, quando o Galo poupou titulares na véspera da final da Sul-Americana contra o Lanús, contexto que relativiza o resultado como referência para o confronto atual.

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