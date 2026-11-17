A CBF novamente reuniu os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro em um hotel na Zona Oeste do Rio para debater a melhora do produto de olho na formação de uma liga única sob sua chancela. E, depois de já revisar diversos temas, como o limite de estrangeiros na competição, as atenções agora se voltaram à integridade financeira dos clubes, que passam a perder pontos se não comprovarem a tempo a situação regular com todos os inscritos — e isso inclui direitos de imagem. A regra passa a valer a partir de 2028.



Na mesma reunião também foi votado o fim do limite de jogos para transferência de clube com o campeonato em andamento. Hoje são 12, a partir do ano que vem, não há mais teto. Outras duas opções estavam na votação: a manutenção do limite de 12 e a ampliação para 19 partidas, fazendo com que os atletas chegassem à janela de meio de ano com possibilidade de transferências.



A eliminação do limite foi colocada pela CBF em sua apresentação como alinhamento às cinco principais grandes ligas europeias e à Fifa. Continuam valendo as travas de clubes: máximo de dois no mesmo campeonato e três registros por temporada.



Acho ruim essa dança das cadeiras com competição em andamento, mas faz parte do jogo. Não sei se o fim da restrição é o melhor caminho, embora o jogador não possa defender mais de duas equipes no mesmo torneio. A princípio, a ampliação para 19 me parecia uma opção mais sensata. Até a janela de meio do ano, pode. Começou o segundo turno, aguarda o próximo. Não vejo grandes questões em não haver restrição.

Reunião de clubes na CBF (Foto: Luciana Vermmell / CBF)

Mas a mudança mais drástica foi em relação à responsabilidade financeira dos clubes. O salário atrasado agora não vai doer só no bolso de quem recebe, mas na própria tabela de classificação. O clube que não estiver com salários rigorosamente em dia já entrará no Campeonato Brasileiro de 2028 com menos três pontos. A CBF destacou que, até lá, os clubes têm três janelas para adequar seus elencos à sua realidade financeira.



E há a possibilidade de perda de mais três pontos se a questão não for resolvida, por meio de monitoramento permanente: 30 e 60 dias depois do mês da folha em que se constatou o atraso, entram em cena os "transfer bans", ou seja, o bloqueio de inscrição de atletas. Com 30 dias sem solução, é aplicado o transfer ban que será anulado de imediato em caso de pagamento.



Reicidência comprovada depois de mais 30 dias incorre em transfer ban por toda a janela, independentemente de pagamento. E, após três meses, se a folha não tiver sido quitada, são menos três pontos na tabela. Caso isso ocorra antes da 19ª rodada, a pena é aplicada no mesmo ano. Depois, fica para a temporada seguinte.

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Presidente da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), Caio Resende, em reunião de clubes da CBF em hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro (Foto: Luciana Vermell / CBF)

Na apresentação feita aos clubes, essa decisão sobre a regularidade salarial como regra de licenciamento foi comunicada com o seguinte cronograma: até 20 dias antes do início da competição, o clube tem de entregar uma declaração extraordinária de regularidade dos salários à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf).



A entidade se referiu aos vencimentos da seguinte forma: "Tudo deve estar regular com todos os atletas e comissão técnica inscritos para disputar a competição". Sem comprovação, o clube já inicia a disputa com menos três pontos. A entidade ainda colocou em seus slides a frase: "Quem não paga o elenco não entra em campo em igualdade".



É uma medida a ser comemorada, mas um detalhe nela me incomoda. Essa questão de deixar punição para o ano seguinte. Se a partir do segundo turno, a punição deixa de ser na mesma temporada, o que impede, por exemplo, um dirigente em último ano de mandato que esteja em situação difícil na tabela no primeiro turno de fazer loucuras na janela do meio de ano, sabendo que eventual punição não será para ele? É só uma das possibilidades.

Entendo o argumento de que a perda de três pontos em datas próximas, por exemplo, a um jogo decisivo, pode prejudicar aquela determinada edição do campeonato. Mas, ainda assim, acho prejudicial ao espírito da regra em si. E tenho a impressão de que um clube eventualmente perder um título por esse motivo só aconteceria uma vez. Bastaria o restante ver que a coisa é séria para a própria prática eliminar essa possibilidade de afetar um jogo muito relevante para disputa de taça, ou rebaixamento.



Para os clubes da Série B, ainda há mais uma penalidade em pontos - já a partir de 2027. Neste caso, por descumprimento ao Programa de Apoio à Reestruturação Financeira de Clubes da Série B (Parf-B), cuja criação foi anunciada em fevereiro. Por meio do programa, a CBF financia logística (transporte e hospedagem), controle de dopagem e taxas de arbitragem do campeonato.



O benefício é atrelado ao cumprimento de uma série de requisitos que fazem parte do arcabouço do Fair Play Financeiro. Cada clube recebe em média R$ 2,5 milhões para estes fins. No caso de descumprimento por 120 dias, os clubes decidiram por pena de três pontos. A adesão ao programa não é obrigatória.

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Infraestrutura

Outro tema debatido na reunião foi a infraestrutura, especialmente dos estádios. Foi apresentado um diagnóstico técnico de 21 arenas utilizadas pelos 20 clubes da Série A, além de propostas para padrões mínimos em competições nacionais. O levantamento feito entre maio e setembro deste ano reuniu 25 mil dados de 59 inspeções, divididas em quatro áreas: infraestrutura, iluminação, topografia e gramado. E comparou com parâmetros da Uefa, Conmebol e Fifa, além das ligas da Alemanha, Espanha e Inglaterra.



O estudo identificou que 18 das 21 arenas atendem aos requisitos da confederação sul-americana, enquanto 19 dos vestiários estão nos padrões da entidade europeia. No quesito gramados naturais, 12 dos que foram submetidos aos testes de rolagem de bola apresentaram resultados dentro da faixa considerada ideal pela Fifa. Por outro lado, 13 dos estádios não possuem energia reserva, e menos da metade apresenta quantidade adequada de banheiros acessíveis.



A CBF afirma agora trabalhar em um regulamento próprio de infraestrutura, "com requisitos técnicos, prazos de adequação, fiscalização continuada e previsão de sanções". A proposta prevê implementação de forma gradual, iniciando pela elite, e posteriormente avançando para Séries B e C.



Dito isso, chega de grama sintética.