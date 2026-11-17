Seedorf vê exagero em punição a Yuri Alberto, mas descarta dependência no Corinthians
Seedorf critica suspensão de dois jogos imposta pelo STJD
O técnico Clarence Seedorf considerou exagerada a punição aplicada a Yuri Alberto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), mas ressaltou que o Corinthians não pode depender de um único jogador. Na última segunda-feira (16), o pleno do tribunal negou o recurso apresentado pelo clube e manteve a suspensão de dois jogos do atacante.
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Com a decisão, o centroavante será desfalque contra o Botafogo, nesta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador já cumpriria suspensão automática pela expulsão diante do São Paulo e também ficará fora do compromisso seguinte, contra o Atlético-MG.
Em entrevista, Seedorf criticou a postura de quem destaca publicamente a ausência de um atleta e afirmou que o elenco precisa estar preparado para lidar com os desfalques.
- Eu não concordo com ninguém que fala assim publicamente do próprio time na ausência de um jogador, porque falta respeito com os outros jogadores. Eu acredito em todos que estão aqui. A gente não chorou com a falta de ninguém. O Raniele, que é muito importante para esse time, não estava presente em todos os jogos, mas não falamos sobre ausências, e sim sobre os que estão disponíveis. O Yuri não está, temos outros jogadores que vão cumprir o papel da maneira deles, mas não vamos depender de nenhum jogador - afirmou.
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O treinador voltou a classificar a punição como injusta, mas disse que a situação pode servir de motivação para o grupo. Seedorf também destacou a importância dos atletas que recebem menos oportunidades ao longo da temporada.
- O Yuri é importante para a gente, mas estamos no Corinthians e temos nesse elenco muitos jogadores importantes. Eu sempre falo que a força de um grupo está nos atletas que menos jogam e que vão aparecer quando surgirem esses problemas. Mostramos isso em todos os jogos tivemos desfalques importantes. Claro que tem uma injustiça, dois jogos com o Yuri fora é um exagero. Nosso gerente já falou, mas essa coisa nos motiva muito. Quanto mais injustiça tem, mais queremos mostrar que não concordamos - completou.
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Artilheiro do Corinthians na temporada, com nove gols ao lado de Gustavo Henrique, Yuri Alberto será uma baixa importante na reta final do Campeonato Brasileiro. O Timão chega pressionado para enfrentar o Botafogo: ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos em 34 partidas, e abre a zona de rebaixamento, um ponto atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z-4.
Até o momento, a equipe paulista soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, com 36% de aproveitamento. Nas quatro rodadas restantes, o time comandado por Clarence Seedorf precisa reagir para evitar o rebaixamento à Série B.
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