São Paulo recorre às crias de Cotia para encontrar soluções na reta final do ano
Com desfalques na defesa, Osorio deve ganhar oportunidade contra o Fluminense; Djhordney e Pedro Ferreira são dúvidas após compromissos com a Seleção Sub-20
O São Paulo pode voltar a recorrer às categorias de base para encontrar alternativas na reta final da temporada. Com desfalques importantes no sistema defensivo, o técnico Dorival Júnior deve dar uma oportunidade ao zagueiro Osorio no confronto com o Fluminense, marcado para esta quinta-feira (19), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
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O volante Newton, que vem sendo utilizado na zaga, está suspenso, enquanto Sabino passou por cirurgia no joelho e não estará à disposição nesta reta final de 2026. Com isso, a tendência é que Osorio forme o trio de defesa com Arboleda e Rafael Toloi. A oportunidade representa mais um passo para o jovem formado em Cotia, que já soma 11 partidas pelo profissional em 2026, sete delas como titular, além de uma assistência.
Os números do SofaScore mostram diferentes estágios de utilização e características dos jogadores formados no clube que vêm recebendo oportunidades ao longo da temporada. Entre eles também estão Djhordney, Gustavo Santana, Pedro Ferreira, Lucca e Ryan Francisco.
Osorio apresenta média de 3,5 cortes e 1,5 bola recuperada por jogo, além de 89% de acerto nos passes. O defensor também registra média de um desarme e 0,4 interceptação por partida.
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Djhordney é outro jogador com participação relevante no levantamento: disputou 14 partidas, oito delas como titular. O meio-campista registra 93% de acerto nos passes, média de 21,4 passes certos por jogo e 2,6 bolas recuperadas por partida. Também apresenta média de 1,4 desarme e 0,8 interceptação por jogo.
No setor ofensivo, Gustavo Santana soma 12 jogos, quatro como titular, e marcou um gol. Sua média é de 1,6 finalização por partida, sendo 0,6 na direção do gol.
Pedro Ferreira, por sua vez, ainda não começou uma partida como titular entre os profissionais, mas participou de 13 jogos e deu uma assistência. O meia também contabiliza duas boas chances criadas e média de 0,2 passe decisivo por partida.
Lucca é o jogador com mais partidas entre os seis: são 16 aparições, cinco como titular. O atacante criou três grandes chances e tem média de 0,4 passe decisivo por jogo. Já Ryan Francisco rompeu o ligamento cruzado anterior e teve lesão do menisco do joelho esquerdo em julho do ano passado, demorou a retornar aos gramados e soma três partidas e 102 minutos em campo, números que ainda representam uma amostra reduzida de sua participação no time principal.
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Dúvida na volta da Seleção Sub-20
Além das opções já disponíveis no elenco, Dorival terá de acompanhar a situação de Djhordney e Pedro Ferreira. Os dois estão com a Seleção Brasileira Sub-20 até o dia 17 de novembro e podem retornar ao clube a poucos dias do compromisso contra o Fluminense, marcado para o dia 19.
A comissão técnica terá pouco tempo para avaliar as condições físicas dos jogadores após os compromissos pela seleção e definir se poderá contar com eles no confronto pelo Brasileirão.
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