O técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, confirmou que o atacante Garro está fora da partida do Corinthians contra o Botafogo, marcada para esta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília) na NeoQuímica Arena.

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Seedorf afirmou que o meia não estará disponível para o confronto contra o Botafogo, devido a questões físicas que impedem sua participação. A ausência do argentino representa uma baixa importante para o Corinthians, que busca manter o desempenho na competição.

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— Não vai estar. Tentou, mas o joelho ainda está muito sensível. Tentou tudo para participar desse jogo. Em poucos dias vai estar melhor e treinando com o time de novo — afirmou Seedorf.

Nesta segunda-feira (16), ele treinou ao lado dos companheiros e iniciou seu processo de transição física, após ter sofrido um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito no clássico contra o São Paulo no dia 4 de novembro.

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Rodrigo Garro participa de treinamento do Corinthians antes do confronto decisivo contra o Botafogo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Corinthians na luta contra o rebaixamento

O Corinthians chega pressionado para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos em 34 partidas, e abre a zona de rebaixamento, um ponto atrás do Internacional, primeiro time fora do Z-4. Até o momento, o Timão soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, com 36% de aproveitamento. A equipe comandada por Clarence Seedorf precisa de uma reação nas últimas quatro rodadas para evitar o rebaixamento à Série B.