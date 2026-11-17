Cria do Atlético-MG, Alisson atuou mais uma vez pela Seleção Brasileira na manhã desta terça-feira (17), na goleada por 7 a 0 contra Singapura. Terminada a Data Fifa, o atacante celebrou a experiência vivida nesta Data Fifa.

– Particularmente, só tenho a agradecer a Deus, por essa oportunidade, Ele realmente faz mais do que pedimos. Não sei nem explicar o que senti e o que estava na minha cabeça no momento em que entrei em campo no primeiro jogo. Mas o importante é que aos poucos fui me soltando e conseguindo contribuir para a equipe. Realmente, foi diferente de tudo. A sensação, hoje, é de dever cumprido, porque sinto que consegui ter os meus minutos e fazer o meu jogo. Eu gosto de ir pra cima do adversário, sem medo de ser brasileiro, porque confio na minha qualidade, e depois que a minha primeira jogada entrou, lá contra o Japão, parece que as coisas foram ficando mais naturais pra mim. Posso dizer que foram dias muito especiais, talvez os mais da minha vida, e realmente não vou me esquecer de nada que vivi desde que me juntei ao grupo. Só tenho a agradecer aos meus companheiros pela recepção e à comissão pela oportunidade, confiança e ensinamentos. Surreal viver isso, não queria que acabasse – comentou o jogador.

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– Fico feliz principalmente pelo resultado que conseguimos hoje, traduzindo a nossa produtividade em gols e num grande resultado como a gente merecia pra fechar esse período aqui em Singapura. Na minha opinião, temos que valorizar também o espírito de vencedor que esse grupo tem. Isso também faz parte do que todo brasileiro quer ver em cada um que tem o privilégio de vestir essa camisa. Agora é retornar ao Shakhtar e seguir firme no bom trabalho que estamos fazendo por lá para seguir sendo lembrado para oportunidades como essa. Temos grandes objetivos pela frente, tanto no campeonato local quanto na Champions, e um final de ano com jogos importantes – celebrou Alisson após o período com a Seleção Brasileira.

Alisson em treino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Alisson pela Seleção Brasileira

Nos dois jogos do Brasil nesta Data Fifa, o atacante entrou na segunda etapa. Contra o Japão, entrou aos 58 minutos, teve 17 ações com a bola e uma finalização. Nesta terça-feira, contra Singapura, ele atuou por 20 minutos e teve 12 participações.