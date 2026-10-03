Jogador do Bragantino deixa campo de ambulância após choque de cabeça contra o Atlético

A partida entre Atlético e Bragantino começou com um lance forte. Um choque de cabeça entre Alix Vinicius e Vitor Hugo, logo aos nove segundos de jogo, assustou, e o jogador do Bragantino precisou deixar a partida de ambulância.

A bola havia acabado de ser rolada quando, após um lançamento do goleiro Thiago Volpi, do Bragantino, houve o choque de cabeça entre os jogadores. Os dois caíram no gramado em uma cena forte, e os próprios atletas imediatamente chamaram o atendimento médico.

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Os médicos foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos ainda em campo. Vitor Hugo, do Atlético, se recuperou e retornou à partida, mas alguns minutos depois foi substituído. Alix Vinicius, no entanto, precisou deixar o campo de ambulância para receber atendimento médico.

Atlético x Bragantino

Atlético e Bragantino se enfrentam neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes chegam para o confronto após um período sem jogos durante a Data Fifa. Antes da pausa, o Atlético empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena MRV. Já o Bragantino foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo.

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O Galo ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece na 10ª posição, com 36 pontos conquistados.