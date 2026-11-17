Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

➡️O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Corinthians vive uma situação preocupante. A equipe comandada por Clarence Seedorf aparece na 17ª posição, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em 34 jogos, o Timão soma nove vitórias, dez empates e 15 derrotas, além de 36 gols marcados e 42 sofridos.

continua após a publicidade

Ficha do jogo COR BOT 35ª Rodada Brasileirão Data e Hora 18 de dezembro de 2026, às 21h30 Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Já o Botafogo ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos conquistados em 34 partidas, sendo 11 vitórias, nove empates e 14 derrotas. A equipe marcou 46 gols e sofreu 53, com saldo negativo de sete. Uma vitória sobre o Corinthians levaria o time comandado por Tite aos 45 pontos, pontuação considerada uma referência importante na luta pela permanência na elite nacional, embora não garanta matematicamente a salvação.

Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

A disputa contra o rebaixamento no Brasileirão

A briga pela permanência envolve diferentes equipes na parte inferior da tabela. O Internacional e o Vitória aparecem com 38 pontos, apenas um à frente do Corinthians, enquanto o Grêmio também soma 37, mas ocupa a 18ª posição pelos critérios de desempate. Mais acima, Mirassol, Coritiba e Botafogo ainda buscam pontos para encerrar a temporada sem riscos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após enfrentar o Botafogo, o Corinthians terá mais três compromissos pelo Campeonato Brasileiro. A equipe visitará o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, receberá o Grêmio, no dia 29, às 18h30, e encerrará sua participação diante do Remo, fora de casa, em 2 de dezembro.

O Botafogo, por sua vez, receberá o São Paulo, no dia 23 de novembro, às 20h, e o Bahia, no dia 28, às 21h, ambos no Estádio Nilton Santos. Na última rodada, enfrentará o Santos, fora de casa, no dia 2 de dezembro, às 21h30.

continua após a publicidade

Ficha técnica

⚽ Competição: Brasileirão

Brasileirão 📅 Data: 18 de Novembro de 2026

18 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Neo Química Arena, São Paulo (SP) 💻 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Lance! acompanha a partida em tempo real. 📺 Onde assistir: Premiere

Escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon e Vitinho; Kaio César, Matheus Bidu e Memphis Depay. (Técnico: Seedorf)

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Edenílson e Montoro (Ziyech); Matheus Martins e Arthur Cabral. (Técnico: Tite)