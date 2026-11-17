Ex-Fluminense se destaca na defesa do Cuiabá e lidera estatística na Série B
Campeão da Libertadores em 2023, zagueiro disputou 35 partidas em 2026
O zagueiro Vitor Mendes terminou a temporada de 2026 como um dos destaques defensivos do Cuiabá. Aos 27 anos, o ex-jogador do Fluminense disputou 35 partidas pela equipe mato-grossense na Série B do Campeonato Brasileiro e apresentou bons números em diferentes fundamentos, com participação importante no desempenho coletivo do sistema defensivo.
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Um dos principais indicadores foi o de cortes. Com média de 4,6 por partida, Vitor Mendes terminou como o zagueiro do elenco do Cuiabá com o melhor desempenho nesse fundamento. A equipe, inclusive, encerrou a competição com a quinta melhor defesa da Série B, cenário que evidencia a importância da participação do defensor ao longo da campanha.
O jogador também apareceu na segunda colocação do elenco em outros quatro fundamentos. Nas ações defensivas, registrou médias de 1,1 desarme e 1,0 interceptação por jogo. Já na saída de bola, apresentou 2,8 lançamentos longos certos por partida.
A qualidade na construção das jogadas também esteve entre os pontos de destaque do zagueiro. Vitor Mendes alcançou média de 41,6 passes certos por jogo, com aproveitamento de 87%. Os números mostram a participação do defensor não apenas na proteção da área, mas também na organização das primeiras ações ofensivas da equipe.
— Foi uma temporada de muito trabalho e aprendizado. Fico feliz por ter conseguido contribuir com a equipe e apresentar números importantes em diferentes fundamentos. Procurei manter a regularidade, ajudar o Cuiabá defensivamente e evoluir a cada partida — destacou o jogador.
Campeão da Libertadores pelo Fluminense
Além da temporada de destaque pelo Cuiabá, Vitor Mendes possui no currículo uma conquista importante no futebol brasileiro. O zagueiro fez parte do elenco do Fluminense campeão da Copa Libertadores de 2023, título inédito na história do clube carioca.
Aos 27 anos, o defensor soma a experiência de uma conquista continental à trajetória construída no futebol nacional. Em 2026, os números individuais na Série B reforçaram sua participação no sistema defensivo do Cuiabá ao longo da temporada.
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