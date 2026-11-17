Na semana do Dia da Consciência Negra, que será na sexta-feira (20), oito clubes da Série A do Campeonato Brasileiro participarão de projeto visando financiamento para auxiliar vítimas de racismo no país. A ação, encabeçada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, valerá nas próximas duas rodadas da competição.

+ Betano anuncia suspensão de patrocínio ao Flamengo

+ Auxiliar de Ancelotti diz que Seleção 'encontrou equilíbrio tático'

Participarão da ação Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Coritiba, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo.

Os uniformes dos clubes participantes da campanha carregarão patches desenvolvidos pelo artista plástico Valter Brum. As camisas serão leiloadas em seguida, e a verba arrecadada irá para assistência psicológica e jurídica às vítimas de racismo.

continua após a publicidade

Patch que será exibido por clubes do Brasileirão participantes da ação (Foto: Divulgação)

Os patches serão vistos nos seguintes jogos das rodadas 35 e 36 do Brasileirão: Coritiba x Santos, Flamengo x Athletico-PR e Grêmio x Bahia na quarta-feira (18); São Paulo x Fluminense na quinta (19); Bahia x Coritiba no sábado (20); e Botafogo x São Paulo e Santos x Grêmio na segunda (23).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por sua vez, estampará a logo do projeto nos uniformes dos árbitros. Ele também passará nos telões dos estádios pelo país, além das redes sociais da entidade no período.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Dia da Consciência Negra é feriado nacional, comemorado no 20 de novembro, oficializado pela Lei nº 14.759/2023. A data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695.