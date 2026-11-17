Natural de Maracanaú, cidade próxima a Fortaleza, no Estado do Ceará, Everton Souza Soares, mais conhecido como Everton Cebolinha, deu os primeiros passos no futebol pelo Maracanã Esporte Clube. Após mais de 12 anos de carreira e com 19 títulos conquistados, o atual camisa 7 do Peixe concedeu entrevista exclusiva ao Lance! e comentou sobre a chegada ao Santos, a rotina ao lado de Neymar, a renovação contratual e a motivação pela Libertadores.

No dia 10 de setembro de 2026, Cebolinha deu início à sua trajetória no Santos Futebol Clube. Pouco mais de dois meses após sua apresentação oficial, e mesmo com apenas sete partidas disputadas pelo Peixe, o atacante já se sente à vontade no clube e se diz feliz pela oportunidade e pela confiança do torcedor santista.

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— Tenho me sentido muito bem desde que cheguei. Fui muito bem recebido por todos, tanto pelos jogadores quanto pela comissão técnica e pelos funcionários do clube. Isso facilita bastante o processo de adaptação. Dentro de campo, estou procurando ajudar cada vez mais a equipe na busca dos nossos objetivos. Estou feliz com essa oportunidade e espero continuar correspondendo à confiança que o Santos depositou em mim — afirmou Cebolinha ao Lance!.

Protagonismo no Santos

Desde que desembarcou na Vila Belmiro, Cebolinha tem sido peça fundamental para o técnico Cuca, disputando todas as partidas em que esteve à disposição. Os únicos jogos em que o atleta não entrou em campo foram os dois duelos pela Sul-Americana contra o Atlético-MG, já que não estava inscrito na competição, e o confronto diante do Flamengo, pelo Brasileirão, por impedimento contratual frente ao ex-clube.

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Ao todo, o atacante disputou sete partidas pelo Peixe, todas como titular, somando 516 minutos em campo. A título de comparação, pelo Flamengo na atual temporada, o camisa 7 entrou em campo 25 vezes, apenas nove entre os 11 iniciais, totalizando 876 minutos. Na prática, Cebolinha tinha média de 35 minutos por jogo na equipe carioca, índice que mais que dobrou no Alvinegro Praiano, chegando a aproximadamente 73 minutos por partida.

Em sua coletiva de apresentação, o próprio jogador afirmou que buscava um clube onde pudesse ter mais protagonismo. Questionado sobre o tema, celebrou a sequência como titular, mas ressaltou que ainda tem margem para evoluir e entregar mais dentro de campo.

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— Fico feliz por ter conseguido essa sequência como titular. Quando cheguei, deixei claro que queria ter protagonismo e ajudar o Santos dentro de campo, independentemente da função que fosse exercer. Acho que estou conseguindo corresponder, mas sei que ainda tenho muito a evoluir e posso entregar mais. Tenho trabalhado bastante, temos tido bons resultados e sempre tem margem para evolução — destacou Cebolinha à reportagem.

Cebolinha renova ou não com o Santos?

Apesar da sequência e do protagonismo com a camisa alvinegra, Cebolinha assinou um contrato curto, válido apenas até o fim da atual temporada. Com a aproximação da reta final do campeonato, o futuro do atacante passou a ser tema recorrente nos bastidores.

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O jogador voltou a afirmar que está muito feliz no clube e revelou que a definição sobre sua permanência será tratada em breve com seus empresários. O Lance! apurou que a diretoria santista também tem interesse em manter o atleta, e as conversas têm evoluído bem nesta reta final da temporada. Vale lembrar que o Peixe passará pelo período de eleição presidencial no clube em dezembro.

— Estou muito feliz aqui e tenho um carinho enorme pelo clube, pela torcida e por todos que me receberam tão bem. Meu desejo é fazer um grande trabalho neste período e ajudar o Santos a alcançar seus objetivos. Sobre a renovação, acredito que tudo irá se resolver em breve, com os meus empresários, no final da temporada. Neste momento, estou 100% focado em ajudar a equipe dentro de campo — disse Cebolinha.

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Neymar e Cebolinha durante treino no CT Rei Pelé - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Força do grupo e busca pela Libertadores

Cebolinha também tem participado de uma mudança de cenário do Santos na temporada. Antes ameaçado pelo rebaixamento, o Peixe engatou uma reação na tabela e agora briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O clube ocupa a nona colocação, com 47 pontos, seis a menos que o Bahia, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação. Porém, com Palmeiras e Atlético-MG nas finais da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, o Brasileirão pode virar um G-8. Além disso, caso o Grêmio, finalista da Copa do Brasil, seja rebaixado, como a Conmebol não permite a participação de equipes de divisões inferiores, pode-se abrir mais uma vaga, levando o campeonato a um G-9.

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Para Cebolinha, a equipe santista é qualificada e conta com um bom misto de jogadores experientes e jovens de qualidade. O camisa 7 acredita que o time tem condições de buscar a classificação continental nas quatro rodadas restantes e afirma que o elenco encara os últimos compromissos como decisões.

— Temos um elenco muito qualificado, com jogadores experientes e jovens de muita qualidade. Acredito que o Santos tem totais condições de conquistar essa vaga. Tive a felicidade de disputar e conquistar a Libertadores algumas vezes na minha carreira e sei o quanto essa competição é importante, tanto para o clube quanto para os jogadores e a torcida. Estamos encarando cada partida como uma decisão, porque sabemos que não podemos desperdiçar pontos nesta reta final. Existe uma motivação muito grande dentro do grupo. Queremos terminar a temporada da melhor maneira possível e colocar o Santos novamente em uma competição tão importante como a Libertadores — declarou o atacante ao Lance!.

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E como é atuar com Neymar?

Desde fevereiro de 2025, o elenco santista conta com Neymar como principal referência técnica. Cebolinha, que já havia atuado com o camisa 10 pela Seleção Brasileira, destacou que dividir o dia a dia em um clube é uma experiência diferente, e um desejo antigo na carreira.

— É uma experiência muito especial. O Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e, para mim, é um privilégio poder dividir o dia a dia e o campo com ele. Já tínhamos jogado juntos pela Seleção, mas atuar ao lado dele em um clube é algo diferente, que eu sempre tive vontade de viver. Procuro aproveitar cada momento, aprender com ele e também criar esse entrosamento dentro de campo — afirmou Cebolinha.

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Foco no Coritiba e agradecimento à torcida

Cebolinha deve iniciar entre os 11 iniciais na próxima partida do Santos, diante do Coritiba, nesta quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), fora de casa. Focado na reta final do Brasileirão, o atacante aproveitou para agradecer o apoio recebido dos santistas desde sua chegada.

— Quero agradecer à torcida pelo carinho e pela forma como me recebeu desde a minha chegada. Sei da grandeza do Santos e da paixão que essa torcida tem pelo clube. Estamos trabalhando muito para conquistar nossos objetivos e sabemos da importância que essa reta final de temporada tem. Espero continuar dando alegrias ao torcedor santista e retribuir todo esse carinho dentro de campo — finalizou o camisa 7.