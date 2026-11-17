A escolha do árbitro para Palmeiras e Flamengo, marcado para este sábado (21), no Nubank Parque, virou motivo de preocupação nos bastidores e entre torcedores dos dois clubes. A Comissão de Arbitragem da CBF enfrenta dificuldades para definir o responsável pelo confronto, que reúne restrições geográficas, critérios técnicos e históricos de polêmicas envolvendo possíveis candidatos.

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A indefinição aumentou a expectativa dos torcedores, que demonstram preocupação com a escolha da arbitragem para um duelo de tamanha importância. A rivalidade entre as equipes também ganhou espaço nos bastidores, especialmente após manifestações públicas de dirigentes rubro-negros sobre escalações anteriores.

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Veja a repercussão:

Flamengo inicia venda de ingressos para torcida visitante em jogo decisivo contra o Palmeiras

O Flamengo inicia nesta terça-feira (17) a venda de ingressos para a torcida rubro-negra para o confronto com o Palmeiras, no próximo sábado, às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O clube adquiriu a carga de ingressos destinada aos visitantes e ficará responsável pela comercialização das entradas.

A partida ganha importância especial na reta final da competição, já que as equipes disputam rodada a rodada o título nacional. Atualmente, três pontos separam os dois times na tabela. Antes do confronto direto, porém, ambos entram em campo pela 35ª rodada: o Flamengo recebe o Athletico, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro. Os resultados podem alterar o cenário da disputa antes do encontro em São Paulo.

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Os torcedores poderão adquirir os ingressos pelo site oficial do clube, a partir das 10h. A comercialização será escalonada, de acordo com os planos e níveis de prioridade do programa de sócio-torcedor. A venda para o público geral começa às 20h de terça-feira, conforme disponibilidade. A carga total será de dois mil ingressos.

Confira o cronograma de vendas

17 de novembro (terça-feira)

11h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras

14h: Nação Maraca 1

16h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

17h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

18h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

19h: Nação Maraca 3

20h: Público geral online

18 de novembro (quarta-feira)