CBF define árbitro de Palmeiras x Flamengo, duelo que pode valer o título brasileiro
Rodrigo José Pereira de Lima comandará confronto direto entre os líderes da competição no sábado (21), no Nubank Parque
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira (17), Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro de Palmeiras x Flamengo, confronto que pode definir o campeão brasileiro de 2026. A partida será disputada no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada da competição.
O pernambucano, de 39 anos, integra o quadro de arbitragem da Fifa e já comandou cinco partidas do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Sob sua arbitragem, o Rubro-Negro soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A última atuação aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, em outubro, no Maracanã.
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Pelo lado do Palmeiras, Rodrigo José Pereira de Lima apitou dois compromissos no atual Brasileirão: a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol e o empate sem gols com o Botafogo. O árbitro também comandou a vitória alviverde por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil.
O pernambucano já foi responsável por dois confrontos entre Flamengo e Palmeiras. Em novembro de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, no Maracanã. Em abril de 2024, as equipes empataram sem gols, em São Paulo.
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Palmeiras x Flamengo em meio à disputa nos bastidores
A definição da arbitragem acontece em meio à tensão nos bastidores da disputa pelo título brasileiro. As atuações dos árbitros na reta final da competição têm sido acompanhadas de perto pelas diretorias de Flamengo e Palmeiras, que travam uma disputa também fora das quatro linhas.
Separados por três pontos na classificação, os clubes ainda têm compromissos antes do confronto direto. Nesta quarta-feira (18), o Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro, no Mineirão. Os dois jogos acontecem às 20h30.
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Líder do Brasileirão com 76 pontos, o Flamengo depende apenas de si para conquistar o título nacional. Caso vença o Athletico e o Palmeiras, o Rubro-Negro garantirá a taça com duas rodadas de antecedência.
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