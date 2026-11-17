A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta terça-feira (17), Rodrigo José Pereira de Lima como árbitro de Palmeiras x Flamengo, confronto que pode definir o campeão brasileiro de 2026. A partida será disputada no sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada da competição.

O pernambucano, de 39 anos, integra o quadro de arbitragem da Fifa e já comandou cinco partidas do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. Sob sua arbitragem, o Rubro-Negro soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. A última atuação aconteceu na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, em outubro, no Maracanã.

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Pelo lado do Palmeiras, Rodrigo José Pereira de Lima apitou dois compromissos no atual Brasileirão: a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol e o empate sem gols com o Botafogo. O árbitro também comandou a vitória alviverde por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil.

O pernambucano já foi responsável por dois confrontos entre Flamengo e Palmeiras. Em novembro de 2023, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, no Maracanã. Em abril de 2024, as equipes empataram sem gols, em São Paulo.

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O árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima no empate entre Botafogo e Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras x Flamengo em meio à disputa nos bastidores

A definição da arbitragem acontece em meio à tensão nos bastidores da disputa pelo título brasileiro. As atuações dos árbitros na reta final da competição têm sido acompanhadas de perto pelas diretorias de Flamengo e Palmeiras, que travam uma disputa também fora das quatro linhas.

Separados por três pontos na classificação, os clubes ainda têm compromissos antes do confronto direto. Nesta quarta-feira (18), o Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro, no Mineirão. Os dois jogos acontecem às 20h30.

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Líder do Brasileirão com 76 pontos, o Flamengo depende apenas de si para conquistar o título nacional. Caso vença o Athletico e o Palmeiras, o Rubro-Negro garantirá a taça com duas rodadas de antecedência.