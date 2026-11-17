O Santos realizou nesta terça-feira (17) o último treino no CT Rei Pelé antes de enfrentar o Coritiba, na quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. A atividade foi marcada pelos últimos ajustes do técnico Cuca.

Para o trabalho, o elenco santista contou com a volta de Rony desde a última segunda-feira (16), mas o atacante ainda é dúvida para o confronto. Ao mesmo tempo, a comissão técnica do Peixe tem preparado mudanças, principalmente no setor defensivo.

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Com Barreal fora da temporada, Cuca pode promover a volta de Escobar, recuperado de lesão na coxa. Outra opção é o retorno de Willian Arão na zaga, ao lado de João Alencar, deslocando Luan Peres para a lateral esquerda.

Com o desfalque de Bontempo, que defende a Seleção Brasileira e ainda retorna de viagem, o meio de campo também deve sofrer alterações. Gustavinho tende a iniciar como titular. Outras novidades devem ser as presenças de Neymar e Arthur de volta entre os 11 iniciais, ao lado de Coutinho. Já o ataque deve ter Cebolinha e Gabigol, formando pela primeira vez o quinteto ofensivo.

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Veja provável escalação

Diógenes; Luan Peres (Willian Arão), João Alencar, Rodinei e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique, Arthur (Oliva) e Philippe Coutinho; Neymar, Everton e Gabriel Barbosa.

Desfalques para a partida

Por conta da Data Fifa, três jogadores do Santos foram convocados para representar suas seleções. Gabriel Bontempo, chamado para defender a Amarelinha, e Gustavo Caballero, convocado pelo Paraguai, têm jogos marcados para esta terça-feira (17), em Singapura, e não devem chegar a tempo de enfrentar o Coritiba.

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Já o meio-campista Miguelito, que tem sido pouco utilizado por Cuca, foi convocado para a seleção da Bolívia, que encara o Equador também nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.

Arthur, Rodinei e Coutinho durante treino do Santos nesta terça-feira (17) - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Santos segue vivo na briga pela Libertadores

Restando quatro partidas para o fim do ano, a equipe comandada pelo técnico Cuca segue na briga por seu principal objetivo: a vaga na Libertadores. Com a classificação de Palmeiras e Grêmio para a final da Copa do Brasil, a abertura de mais uma vaga via Brasileirão afetou diretamente a disputa do Peixe na busca pela competição continental.

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Pelo Campeonato Brasileiro, inicialmente, os cinco primeiros colocados da Série A se classificam para a Libertadores, sendo quatro para a fase de grupos e um para a fase preliminar. Ao mesmo tempo, o regulamento da Copa do Brasil desta temporada estabelece que os dois finalistas garantem vaga direta no torneio continental. A depender da posição dos clubes na tabela da Série A, novas vagas podem ser abertas no Brasileirão.

Com a classificação de Palmeiras e Grêmio, as cinco vagas disponíveis via Brasileirão viraram um G-6. Isso porque o Alviverde, atual vice-líder, já estava confirmado na competição continental pela sua posição na tabela. Como o Verdão também conquistou uma vaga por chegar à final da Copa do Brasil, abriu-se mais um posto pelo Campeonato Brasileiro.

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A Libertadores e a Copa Sul-Americana também contam com brasileiros nas decisões. Pelo torneio principal, o Palmeiras enfrenta o Estudiantes, da Argentina. Já na Sul-Americana, o Atlético-MG encara o Boca Juniors. Caso os dois clubes brasileiros conquistem os títulos, mais duas vagas serão abertas na Série A, o que levaria a um G-8. Se o Grêmio cair, o grupo pode chegar até o G-9.

Chances aumentam para o Santos se classificar

De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de o Santos disputar a Libertadores aumentaram após a definição dos finalistas da Copa do Brasil.

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Antes dos jogos de volta da semifinal, o Peixe tinha apenas 1% de probabilidade, e, após a definição, o índice subiu para 5,4%. É o segundo maior percentual do clube desde a 31ª rodada, em 18 de outubro, quando o Santos venceu o Fluminense e chegou a 7,6%.

Gráfico da evolução das chances de Libertadores do Santos, após definição dos finalistas da Copa do Brasil (9/11/2026) - (Foto: Arte Lance! / Gemini)



