Corinthians se reúne com CBF e recebe esclarecimentos sobre arbitragem
Diretoria alvinegra manifesta preocupação com pressão externa
O Corinthians se reuniu na manhã desta terça-feira (17) com representantes da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para discutir a pressão sobre a arbitragem na reta final do Campeonato Brasileiro. Participaram do encontro o presidente Osmar Stabile, o gerente de futebol Julio Cesar e Nilo Patussi, integrante do departamento jurídico alvinegro.
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Segundo apuração do Lance!, a reunião foi avaliada positivamente pela diretoria do Corinthians. Durante a conversa, os representantes da CBF procuraram tranquilizar os dirigentes e asseguraram que a Comissão de Arbitragem está protegida de pressões externas que possam interferir nas decisões dos árbitros.
A reportagem ouvuiu que os representantes da entidade também demonstraram compreensão em relação à preocupação do clube com a narrativa de que o Corinthians poderia ser beneficiado pela arbitragem na luta contra o rebaixamento.
Entenda os bastidores
A diretoria corintiana identifica uma movimentação de adversários diretos na luta contra o rebaixamento para alimentar suspeitas sobre possíveis benefícios ao Corinthians.
O entendimento nos bastidores é de que as manifestações públicas, mesmo sem evidências de favorecimento, podem influenciar a atuação dos responsáveis pela arbitragem nas últimas rodadas da competição.
A preocupação não se limita às declarações dos dirigentes. O clube avalia que a repercussão dessas acusações pode provocar um efeito contrário, fazendo com que árbitros adotem critérios mais rigorosos em lances envolvendo o Corinthians, justamente para afastar qualquer suspeita de favorecimento. A avaliação interna é de que essa pressão pode influenciar decisões de maneira involuntária.
Episódios recentes aumentam o incômodo
Entre os episódios mencionados internamente está a expulsão de Bruno Santos, do Mirassol, após atingir André Ramalho com uma cotovelada durante o confronto com o Corinthians, na Neo Química Arena. A decisão provocou fortes reclamações dos representantes da equipe adversária. Na avaliação corintiana, a arbitragem acertou ao aplicar o cartão vermelho, mas a repercussão do episódio contribuiu para alimentar o discurso de favorecimento.
Outro caso citado é o clássico contra o São Paulo, disputado em 4 de novembro, na Vila Belmiro. Na ocasião, Djhordney atingiu o rosto de Rodrigo Garro com o braço após sofrer uma caneta do meia argentino. O árbitro Raphael Claus aplicou apenas cartão amarelo ao jogador são-paulino, enquanto os corintianos reclamaram de uma possível agressão que justificaria a expulsão.
O clube também relaciona um possível pênalti não marcado na reta final do confronto contra o Vitória, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais da partida, o atacante Gui Negão foi puxado por Jamerson dentro da área. No entendimento do Corinthians, a penalidade deveria ter sido assinalada.
Além disso, a diretoria utiliza o baixo número de pênaltis marcados a seu favor como argumento para contestar as acusações de favorecimento. No Campeonato Brasileiro de 2026, o Corinthians teve apenas uma penalidade assinalada a seu favor, dividindo a última posição nesse levantamento com o Coritiba. O Bahia lidera a estatística, com 11 pênaltis, seguido por Santos, com oito, e São Paulo, com sete. Athletico-PR, Cruzeiro e Mirassol aparecem na sequência, com seis cobranças cada.
As manifestações de dirigentes do Internacional e a ida de representantes do Grêmio à CBF também são acompanhadas pela direção alvinegra como parte desse cenário de pressão sobre a arbitragem. No caso do clube gaúcho, a visita à entidade esteve relacionada a declarações do presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, sobre a arbitragem na reta final do Campeonato Brasileiro.
Punição de Yuri Alberto reforça preocupação
A discussão ganhou força nos bastidores do Corinthians após o STJD manter a suspensão de duas partidas aplicada a Yuri Alberto. O atacante foi punido por episódios ocorridos no confronto contra o São Paulo, incluindo o chute na bandeirinha de escanteio. O clube recorreu de parte da punição, mas teve o pedido negado por unanimidade.
Nesta segunda-feira (16), o gerente de futebol do Timão, Julio Cesar, manifestou publicamente o descontentamento da diretoria com a decisão e relacionou o episódio ao ambiente de pressão criado pelas acusações de favorecimento.
— O Corinthians está completamente incomodado, não está de acordo, decisão totalmente exagerada com lance fora de campo. Já tivemos casos no Campeonato Brasileiro em que atletas chutaram a bandeira e não foram denunciados — declarou o dirigente durante pronunciamento no CT Joaquim Grava.
Na sequência, Julio Cesar afirmou que o clube considera a punição desproporcional e citou diretamente os movimentos que, na visão da diretoria, estariam pressionando a arbitragem e a Justiça Desportiva.
— O relator do caso concordou que teve uma omissão nas denúncias e agora do Yuri Alberto e teve a denúncia. O Corinthians está incomodado com a situação. Estamos vendo alguns movimentos falando de ajuda ao Corinthians, achamos que isso está pressionando a arbitragem e o Tribunal (STJD). Não tem justificativa uma punição deste tamanho a um atleta. Não vamos deixar impune.
O incômodo também chegou ao elenco. O volante Raniele ironizou as acusações de que o Corinthians estaria recebendo benefícios da arbitragem.
— Se estamos sendo favorecidos, imagina se fôssemos prejudicados. Particularmente, acompanho muito pouco disso. Já consumo bastante futebol assistindo a partidas e documentários, mas as redes sociais não chegam muito a mim. Falo individualmente, não sei quanto ao restante do grupo. É claro que, quando a decisão é oficial e vem da Justiça, chega até nós; não há como não saber — apontou Raniele.
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