O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, fora de casa, pela 35ª rodada do Brasileirão, visando alcançar os 45 pontos na tabela e começar a planejar o 2027 na Série A.

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Nas contas do clube, está sendo considerado o famoso "número mágico" no corte contra o rebaixamento. Os últimos quatro jogos, além da permanência, valem também a virada de chave para uma próxima temporada mais tranquila, tanto dentro quanto fora dos gramados.

Há o entendimento da possibilidade remota de vaga na Libertadores, que dependeria de campanha perfeita nos quatro jogos que restam. Vale lembrar que há chance de G-9, dadas as combinações envolvendo Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio.

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O Santos está em 9º, com 47, cinco a mais que o Glorioso, e é o último adversário do Brasileirão. Realidade distante e que faz o clima nos bastidores ser de pés no chão.

Já a vaga na Copa Sul-Americana é tratada como obrigação. O clube passa por momento de transição de gestão, com a chegada do empresário Gabriel de Alba, que quer a competição de segundo escalão no continente e vê como uma chance de voltar aos trilhos em 2027. A classificação está diretamente ligada ao projeto e investimento para o próximo ano.

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Tite é o técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A diretoria quer tempo para planejar com calma a próxima janela de transferências, ainda a depender do tamanho do investimento da GDA Luma. Com Mateo Peralta já contratado, o Alvinegro anseia pelas férias em campo para ter tempo para trabalhar.

O Botafogo encara o Corinthians nesta quarta-feira (18), fora de casa, em mais uma decisão na parte inferior da tabela. A equipe alvinegra soma 42 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.

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