Dia de reencontros: Corinthians e Botafogo colocam velhos conhecidos frente a frente
Duelo reúne treinadores e jogadores com passagens pelas duas equipes
O confronto entre Corinthians e Botafogo, marcado para quarta-feira (18), será especial para alguns personagens que construíram parte de suas trajetórias nos dois clubes. Entre jogadores e treinadores, a partida pelo Campeonato Brasileiro reunirá nomes que tiveram passagens importantes pelas equipes, conquistaram títulos e deixaram suas marcas dentro de campo.
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Entre os principais personagens está Clarence Seedorf, atual treinador do Corinthians e ex-jogador do Botafogo. O neerlandês terá pela frente o clube em que encerrou sua carreira como atleta. Do outro lado, Tite reencontrará a equipe pela qual conquistou títulos importantes.
Além deles, Edenílson, Vitinho, Pedro Raul e Alex Santana também fazem parte da lista de profissionais com histórias nas duas equipes.
Seedorf reencontra o Botafogo como treinador
A passagem de Clarence Seedorf pelo Botafogo, entre 2012 e 2013, foi uma das mais marcantes da reta final de sua carreira. Contratado após uma trajetória vitoriosa no futebol europeu, o meio-campista disputou 81 partidas, marcou 24 gols e distribuiu 13 assistências com a camisa alvinegra.
Durante pouco mais de um ano e meio em General Severiano, conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e participou da campanha que garantiu ao clube o retorno à Libertadores após 17 anos. Além do desempenho técnico, destacou-se pela liderança no elenco e pela influência sobre os jogadores mais jovens.
Agora, o neerlandês vive uma realidade diferente. À frente do Corinthians, soma três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, aproveitamento de 33%. Nesse período, a equipe marcou quatro gols e sofreu três.
Tite construiu história vitoriosa no Corinthians
Outro personagem ligado aos dois clubes é Tite, atual treinador do Botafogo. Desde que assumiu o comando da equipe carioca, o técnico disputou seis partidas, com duas vitórias e quatro derrotas, aproveitamento de 33%. Nesse período, o time marcou quatro gols e sofreu nove.
No Corinthians, entretanto, o treinador construiu uma trajetória de conquistas. Em sua primeira passagem, entre 2004 e 2005, e principalmente no período iniciado em 2010, tornou-se um dos técnicos mais importantes da história do clube. Foi responsável pelos títulos do Campeonato Brasileiro de 2011, da Libertadores de 2012 e do Mundial de Clubes de 2012.
Também conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana, ambos em 2013, além de voltar a levantar a taça do Brasileirão em 2015, antes de assumir a Seleção Brasileira.
No recorte estatístico considerado, Tite soma 378 partidas pelo Corinthians, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas, aproveitamento de 62%. Seus times marcaram 536 gols e sofreram 284.
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Edenílson conquistou títulos importantes pelo Corinthians
Edenílson também possui passagens pelos dois clubes. No Corinthians, o meio-campista disputou 130 partidas, marcou quatro gols e distribuiu sete assistências. Embora não fosse titular absoluto, tornou-se uma peça importante pela versatilidade e capacidade de atuar em diferentes posições.
O jogador integrou o elenco campeão do Brasileirão de 2011, da Libertadores e do Mundial de 2012, além do Paulista e da Recopa Sul-Americana de 2013. Posteriormente, foi negociado com a Udinese, da Itália.
Pelo Botafogo, Edenílson acumula 31 jogos, seis gols e três assistências.
Vitinho foi revelado pelo Botafogo
A relação de Vitinho com o Botafogo começou nas categorias de base, após passagem pelo Audax. Promovido ao elenco profissional em 2012, sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o atacante ganhou espaço rapidamente e tornou-se uma das promessas do futebol brasileiro.
Em 2013, participou da conquista do Campeonato Carioca e despertou o interesse do futebol europeu. Naquele mesmo ano, foi negociado com o CSKA Moscou, da Rússia.
Ao todo, foram 41 partidas pelo Botafogo, com 11 gols e três assistências. No Corinthians, o atacante registra 43 jogos, um gol e seis assistências.
Pedro Raul teve passagem de destaque pelo Botafogo
Pedro Raul chegou ao Botafogo em 2020, após se destacar pelo Atlético-GO. O centroavante rapidamente conquistou espaço no setor ofensivo e terminou sua passagem com 12 gols e duas assistências em 39 partidas.
O desempenho despertou o interesse do futebol internacional. Posteriormente, o atacante foi negociado com o Kashiwa Reysol, do Japão, por aproximadamente 1,5 milhão de euros, referentes a 70% dos direitos econômicos.
No Corinthians, Pedro Raul soma 76 partidas, seis gols e três assistências.
Alex Santana também defendeu as duas equipes
Contratado pelo Botafogo em janeiro de 2019, após passagem pelo Internacional, Alex Santana. O meio-campista disputou 53 partidas pelo clube carioca, marcou 11 gols e distribuiu uma assistência. Em julho de 2020, deixou General Severiano para defender o Ludogorets, da Bulgária.
Posteriormente, Alex Santana chegou ao Corinthians, pelo qual registra 38 partidas e dois gols.
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