Paulinho enfrenta mais uma temporada marcada por problemas físicos no Palmeiras e tem presença incerta nos últimos compromissos da equipe em 2026. Serão seis jogos em um intervalo de 19 dias, incluindo duas decisões de copas, além da disputa ponto a ponto com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro.

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O atacante será desfalque nas próximas rodadas do Brasileirão e trabalha internamente para reunir condições de atuar por alguns minutos na final da Libertadores, marcada para 28 de novembro. Caso o cenário atual se confirme, o jogador encerrará o ano com o menor número de partidas disputadas desde a grave lesão no joelho sofrida durante sua passagem pela Alemanha, na temporada 2020/21.

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Ainda na época em que defendia o Bayer Leverkusen, Paulinho sofreu uma lesão ligamentar no joelho, em meados de 2020. Submetido a cirurgia, permaneceu afastado dos gramados por aproximadamente dez meses. Naquele ano, disputou apenas uma partida. Desde então, seu menor número de atuações foi registrado justamente no último ano, pelo Palmeiras, quando entrou em campo 16 vezes, sendo apenas uma como titular.

Em 2026, o jogador soma 11 participações, também com apenas uma escalação entre os titulares. Restam seis compromissos para o encerramento do calendário alviverde, mas, como não estará à disposição diante do Cruzeiro, Paulinho já não conseguirá superar a marca de 16 jogos registrada em 2025.

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Paulinho em 2026 pelo Palmeiras

A primeira aparição de Paulinho pelo Palmeiras em 2026 ocorreu apenas em maio, quando o atacante atuou por 16 minutos no empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, viveu seu período de maior participação no ano, ao entrar em campo em sete partidas ao longo de 25 dias.

Já durante a pausa do calendário nacional para a Copa do Mundo, o Palmeiras apostou em uma preparação interna para o jogador, a fim de telo mais tempora à disposição dentro de campo. O planejamento mostrou resultado, e o camisa 10 foi titular pela primeira na partida contra o Atlético-MG.

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Após reencontrar seu ex-clube, teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Durante o processo de recuperação, sofreu um novo problema na mesma região, o que voltou a afastá-lo dos treinamentos.

O novo retorno ocorreu na goleada sobre o Corinthians, no Nubank Parque, quando Paulinho entrou nos minutos finais da partida. Depois disso, voltou a ficar afastado dos gramados por decisão conjunta da comissão técnica e do departamento médico, que optaram por controlar sua carga de atividades visando à semifinal da Libertadores contra o Fluminense.

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Diante da equipe carioca, Paulinho voltou a conviver com o mesmo problema. Após poucos minutos em campo, sofreu uma nova lesão, desta vez na panturrilha direita, perna que já passou por duas intervenções cirúrgicas. Segundo apuração do Lance!, o problema não tem relação com a placa de metal implantada na região. Além disso, o atacante ainda não iniciou o processo de transição física, o que dificulta qualquer possibilidade de retorno aos gramados neste momento.

O Palmeiras não estabelece publicamente um prazo para o retorno do atacante. A reportagem, porém, apurou que a comissão técnica trabalha para deixá-lo à disposição na final da Libertadores. Para isso, Paulinho terá pouco menos de duas semanas para concluir o processo de recuperação e transição física.

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Paulinho durante aquecimento do Palmeiras antes de clássico contra o Corinthians, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Preparador físico do Bayer comenta passagem de Paulinho na Alemanha

Em entrevista ao Lance!, Daniel Jouvin, preparador físico brasileiro do Bayer Leverkusen, detalhou a chegada de Paulinho ao clube alemão, suas condições físicas naquele período e o processo de formação do atacante nas categorias de base do Vasco.

Daniel afirmou que recebeu Paulinho "pronto fisicamente" para atuar no futebol europeu, aos 18 anos, e que o atacante não precisou passar por um período de adaptação corporal antes de começar a ser aproveitado pela comissão técnica do Bayer Leverkusen.

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- Era um jogador modelo para a idade (18 anos). Chegou fisicamente pronto para a gente, teve apenas um breve período de adaptação após a mudança e não teve problema muscular. Ele passou pela cirurgia no joelho (LCA), mas não voltou a apresentar outros problemas físicos depois - afirmou.

Questionado sobre a recuperação da grave lesão ligamentar no joelho, o preparador físico afirmou que Paulinho não apresentou novos problemas físicos após retornar aos gramados. Na avaliação do profissional, a cirurgia não tem relação com a sequência de lesões enfrentada atualmente pelo atacante.

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- É difícil falar, não tive acesso aos exames (para entender as atuais condições físicas de Paulinho). Mas, não acredito que tenha impactado (a cirurgia no joelho em lesões futuras na carreira do atacante) - completou.

Ao analisar o atual cenário enfrentado pelo atacante, Daniel Jouvin apontou os longos deslocamentos pelo Brasil como um dos principais obstáculos à recuperação física dos atletas. Segundo o preparador, as viagens reduzem o tempo disponível para descanso, alteram a rotina de sono e, em alguns casos, atrasam a realização de tratamentos necessários após as partidas.

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