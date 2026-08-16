Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco x Santos: Neymar fica um minuto fora após atendimento a Brazão

Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Neymar em ação no Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro
Neymar em ação no Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Neymar precisou deixar o campo por um minuto durante o confronto entre Santos e Vasco, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante não recebeu cartão e também não foi substituído. A saída aconteceu por conta de uma nova determinação adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para combater a chamada "cera" durante as partidas.

➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Entenda por que Neymar precisou sair

A situação aconteceu depois que o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, pediu atendimento médico no gramado após um choque durante a partida. De acordo com o novo protocolo, sempre que um goleiro solicitar atendimento, um jogador de linha da mesma equipe precisa deixar o campo temporariamente.

continua após a publicidade

A medida tem como objetivo reduzir as interrupções provocadas por atendimentos médicos que possam ser usados para retardar o andamento do jogo.

➡️Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

A regra determina ainda que, nesses casos, o capitão da equipe seja o jogador responsável por cumprir o período de um minuto fora de campo. Como Neymar era o capitão do Santos, foi ele quem precisou deixar o gramado.

continua após a publicidade

O atacante permaneceu na lateral do campo durante o período determinado pela arbitragem e só retornou após receber autorização para voltar à partida.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar comemorando gol em Vasco e Santos, pelo Campeonato Brasileiro
Neymar comemorando gol em Vasco e Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

📲 Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Nova regra também vale para jogadores de linha

A determinação não se limita aos goleiros. Quando um jogador de linha recebe atendimento médico e precisa deixar o gramado, ele também deve permanecer fora de campo por pelo menos um minuto antes de retornar.

continua após a publicidade

A intenção da CBF é fazer com que os atletas só solicitem atendimento quando houver, de fato, necessidade médica, evitando paralisações consideradas desnecessárias.

No caso de um goleiro que também seja o capitão da equipe, o clube precisa definir previamente outro jogador de linha para cumprir o período de um minuto fora de campo quando houver atendimento ao arqueiro.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A novidade passou a chamar atenção justamente no duelo entre Vasco e Santos, quando Neymar precisou cumprir a determinação após o atendimento a Gabriel Brazão.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheuzinho marca o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Vitória x Botafogo: Matheuzinho abre o placar

Há 17 minutos
Carrascal abre o placara para o Flamengo diante do Mirassol

Flamengo

Veja gol em Mirassol x Flamengo: Carrascal abre o placar

Há 27 minutos
Arão comemorando segundo gol do Santos na partida pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja

Há 43 minutos
Pedro Emanuel durante duelo entre Vasco e Santos

Vasco

Pedro Emanuel lamenta derrota do Vasco para o Santos: 'Cruel'

Há 47 minutos
Camisa do Cruzeiro na Neo Química Arena

Cruzeiro

Escalação do Cruzeiro: Artur Jorge promove mudanças contra o Corinthians

Há 59 minutos
Gabigol faz sua comemoração característica

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações da vitória do Santos sobre o Vasco

Há 1 hora
Mais LANCE!
Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho

Fluminense informa corte de Riquelme para decisão na Libertadores

Cuello comemora gol x gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Atlético-MG x Grêmio

Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'

Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético domina o Grêmio e vence com autoridade pelo Brasileirão

Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense

Botafogo volta com titulares para encarar o Vitória; veja escalação

Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário

Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Leonardo Jardim comemora gol do Flamengo

Jardim define escalação do Flamengo com mudanças; veja onde assistir

Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos

Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'

Neymar e Thiago Mendes em foto oficial em Vasco x Santos

Vasco x Santos: entenda a rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes

Jogador do Cruzeiro conduzindo bola com jogador do Corinthians e árbitro logo atrás

Como assistir Corinthians x Cruzeiro pelo Prime Video

Jair com expressão de dor deixa campo em duelo entre Vasco e Santos

Jair é substituído com dores, e Sosa estreia pelo Vasco contra o Santos

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Palmeiras

Hulk revela bastidores da demissão de Zubeldía e mudanças do Fluminense com Marcão: 'Pedi desculpa'