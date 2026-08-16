Vasco x Santos: Neymar fica um minuto fora após atendimento a Brazão Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Neymar precisou deixar o campo por um minuto durante o confronto entre Santos e Vasco, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante não recebeu cartão e também não foi substituído. A saída aconteceu por conta de uma nova determinação adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para combater a chamada "cera" durante as partidas.

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Entenda por que Neymar precisou sair

A situação aconteceu depois que o goleiro Gabriel Brazão, do Santos, pediu atendimento médico no gramado após um choque durante a partida. De acordo com o novo protocolo, sempre que um goleiro solicitar atendimento, um jogador de linha da mesma equipe precisa deixar o campo temporariamente.

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A medida tem como objetivo reduzir as interrupções provocadas por atendimentos médicos que possam ser usados para retardar o andamento do jogo.

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A regra determina ainda que, nesses casos, o capitão da equipe seja o jogador responsável por cumprir o período de um minuto fora de campo. Como Neymar era o capitão do Santos, foi ele quem precisou deixar o gramado.

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O atacante permaneceu na lateral do campo durante o período determinado pela arbitragem e só retornou após receber autorização para voltar à partida.

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Neymar comemorando gol em Vasco e Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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Nova regra também vale para jogadores de linha

A determinação não se limita aos goleiros. Quando um jogador de linha recebe atendimento médico e precisa deixar o gramado, ele também deve permanecer fora de campo por pelo menos um minuto antes de retornar.

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A intenção da CBF é fazer com que os atletas só solicitem atendimento quando houver, de fato, necessidade médica, evitando paralisações consideradas desnecessárias.

No caso de um goleiro que também seja o capitão da equipe, o clube precisa definir previamente outro jogador de linha para cumprir o período de um minuto fora de campo quando houver atendimento ao arqueiro.

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A novidade passou a chamar atenção justamente no duelo entre Vasco e Santos, quando Neymar precisou cumprir a determinação após o atendimento a Gabriel Brazão.

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