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Atlético: Gabriel Delfim revela referência nos pênaltis e fala em sonho de Seleção Brasileira

Goleiro vive grande momento no Galo substituindo Éverson

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 14:44
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Delfim Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Delfim Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Gabriel Delfim vem dando conta do recado na ausência de Éverson. O goleiro vive um grande momento desde que assumiu a meta do Atlético e celebrou a fase que atravessa. Além disso, falou sobre o sonho de defender a Seleção Brasileira no futuro e revelou sua inspiração nas cobranças de pênaltis.
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Gabriel Delfim vem dando conta do recado na ausência de Éverson. O goleiro vive um grande momento desde que assumiu a meta do Atlético e celebrou a fase que atravessa. Além disso, falou sobre o sonho de defender a Seleção Brasileira no futuro e revelou sua inspiração nas cobranças de pênaltis.

Delfim não hesitou ao apontar Éverson como sua principal inspiração nas penalidades. O goleiro destacou a convivência diária com o companheiro e afirmou que aproveita a experiência do titular para aprender e aprimorar seu desempenho nas cobranças.

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— Com certeza, o Éverson. A gente tem aqui no dia a dia, ele nos inspira. Tive a oportunidade de ver pessoalmente ele fazendo esses feitos, estava no campo com ele. A gente trabalha todos os dias e os nossos estudos sempre antes dos jogos, se tem possibilidade de ter a disputa (de pênaltis), para chegar no jogo e fazer o melhor — disse.

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Goleiro do Atlético tem sonho de Seleção Brasileira

Diante da renovação que vem acontecendo no gol da Seleção Brasileira, Delfim também revelou que tem o sonho de defender o Brasil. O goleiro, porém, ressaltou que mantém os pés no chão e busca evoluir gradualmente para estar preparado caso a oportunidade apareça.

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— Com certeza, Seleção Brasileira é o que a gente sempre almeja. Tenho esse sonho, eu que não tive a oportunidade de estar representando a Seleção nas categorias de base. Almejo muito, lógico. Mas sempre com o pé no chão, tenho total ciência de que foram poucos jogos. Mas venho fazendo o meu pouco a pouco para, quando a oportunidade aparecer, eu estar pronto — disse Delfim.

Gabriel Delfim pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Gabriel Delfim pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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