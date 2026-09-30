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Treino aberto do Atlético: veja o que chamou atenção na Cidade do Galo

Atlético abriu as portas do CT para a imprensa nesta quarta-feira (30)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 12:07
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Treino aberto Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Treino aberto Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético abriu as portas da Cidade do Galo para a imprensa nesta quarta-feira (30), em um treinamento aberto que contou com atividades táticas e algumas observações importantes visando a sequência da temporada. A equipe aproveita a Data Fifa para intensificar a preparação para o próximo compromisso. O Atlético enfrenta o Bragantino no sábado, às 18h30, na Arena MRV, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro.
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O Atlético abriu as portas da Cidade do Galo para a imprensa nesta quarta-feira (30), em um treinamento aberto que contou com atividades táticas e algumas observações importantes visando a sequência da temporada. A equipe aproveita a Data Fifa para intensificar a preparação para o próximo compromisso. O Atlético enfrenta o Bragantino no sábado, às 18h30, na Arena MRV, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro.

Treino tático e novidade em campo

Durante a atividade desta quarta-feira, os jogadores participaram de trabalhos táticos. O elenco foi dividido em pequenos grupos para exercícios de movimentação, saída de bola e atividades em espaço reduzido. Os atletas também realizaram trabalhos de finalização e acabamento das jogadas, com foco na eficiência ofensiva.

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Uma das principais novidades foi a presença de Victor Hugo em campo. O jogador, que se recupera de uma lesão no púbis, participou de boa parte da atividade e foi visto treinando com bola. A evolução do meio-campista é positiva, e ele pode ser liberado para ficar à disposição no duelo contra o Bragantino, no sábado.

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Desfalques no treino

O treinamento também teve ausências por conta de lesões. Everson e Ruan realizaram trabalhos na academia, enquanto Gustavo Scarpa segue em recuperação e fez atividades na fisioterapia.

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Além dos jogadores lesionados, o Atlético ainda conta com seis atletas ausentes por causa de convocações para seleções. Eles também serão desfalques diante do Bragantino. Kauã Pascini e Vitão estão com a Seleção Brasileira Sub-20. Castaño foi convocado pela Colômbia, enquanto Alan Minda, Alan Franco e Preciado estão com a Seleção do Equador.

Domínguez e comissão (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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