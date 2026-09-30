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Flamengo se manifesta sobre mudança de jogo contra o Santos

Rubro-Negro afirma que concordou com proposta do Santos de antecipar e transferir a partida

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/09/2026 14:01
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Escudo do Flamengo no CT Ninho do Urubu
Escudo do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo se manifestou nesta quarta-feira (30) sobre a possibilidade de mudança do jogo contra o Santos, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial, o clube negou ter recusado a proposta para alterar a data e o local da partida e afirmou que havia concordado com a mudança apresentada pelo Peixe.

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Inicialmente marcado para o dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, o confronto poderia ser antecipado para 7 de outubro, com realização no MorumBIS, em São Paulo. Segundo o Flamengo, o Santos procurou o clube recentemente para apresentar a possibilidade de alteração.

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De acordo com o Rubro-Negro, a proposta foi aceita prontamente. O clube avaliou que a mudança seria positiva tanto do ponto de vista logístico quanto para os torcedores que acompanhariam a partida.

Após a concordância do Flamengo, porém, o clube afirma ter sido informado de maneira extraoficial de que o Santos havia desistido da alteração inicialmente sugerida.

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O jogo contra o Santos será o primeiro do Flamengo após a pausa para a Data Fifa. O Rubro-Negro é líder do Brasileiro com 60 pontos e está a 3 de distância do segundo colocado, Palmeiras. O Santos chega para o confronto na 8° colocação, com 38 pontos.

Confira a nota na íntegra

Em razão das recentes publicações acerca de uma suposta recusa do Flamengo à possibilidade de enfrentar o Santos no dia 7 de outubro, no MorumBIS, em São Paulo, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que:

Recentemente, o Flamengo foi procurado pelo Santos Futebol Clube com uma proposta de alteração da data e do local da partida entre as duas equipes, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Originalmente marcado para o dia 8 de outubro, na Vila Belmiro, o jogo seria antecipado para o dia 7 e realizado no MorumBIS, na capital paulista.

O Flamengo concordou prontamente com a proposta, por entender que a mudança traria benefícios ao clube do ponto de vista logístico, além de proporcionar maior conforto e segurança aos seus torcedores.

Após a anuência do Flamengo, o clube foi informado, de maneira extraoficial, de que o Santos havia desistido da alteração inicialmente sugerida.

Dessa forma, não procede a informação de que o Flamengo tenha recusado ou apresentado qualquer objeção à proposta. Ao contrário: o clube manifestou sua concordância com a mudança assim que foi consultado.

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