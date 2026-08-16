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Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:41
Atualizado há 0 minutos
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Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário
Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário (Foto: Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Santos venceu por 3 a 0 o Vasco neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Apesar de um primeiro tempo melhor do Cruz-Maltino, o Gabriel Barbosa aproveitou uma chance na segunda etapa para abrir o placar para a equipe santista fora de casa, William Arão e Luan Peres ampliaram para o Peixe.

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Aos vinte e dois minutos da segunda etapa, Rollheiser recebe inversão de jogada de Rony e aciona de cabeça Gabigol, que invade a área e bate de canhota no cantinho esquerdo de Léo Jardim para abrir o placar em São Januário.

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Veja o gol:

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Logo depois, aos trinta e um minutos da segunda etapa, Neymar cobra falta para dentro da área, Léo Jardim tira mal de soco e a bola rebate no peito de Willian Arão antes de entrar no gol. 

Veja o segundo gol:

Virou baile! Aos trinta e cinco minutos Neymar cobra falta forte no canto esquerdo de Léo Jardim, que espalma no pé esquerdo de Luan Peres. O zagueiro tem só o trabalho de soltar a bomba e anotar o terceiro do Santos.

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Veja o terceiro gol:

Vasco x Santos: como foi o jogo?

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Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

RIO DE JANEIRO, RJ - 16.08.2026: VASCO X SANTOS - Gabriel Barbosa, Gabigol, disputa bola com Lucas Piton durante Vasco da Gama x Santos, partida válida pela 23a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no estádio São Januário, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo (16).
RIO DE JANEIRO, RJ - 16.08.2026: VASCO X SANTOS - Gabriel Barbosa, Gabigol, disputa bola com Lucas Piton durante Vasco da Gama x Santos, partida válida pela 23a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no estádio São Januário, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo (16). (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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