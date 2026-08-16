Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos venceu por 3 a 0 o Vasco neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Apesar de um primeiro tempo melhor do Cruz-Maltino, o Gabriel Barbosa aproveitou uma chance na segunda etapa para abrir o placar para a equipe santista fora de casa, William Arão e Luan Peres ampliaram para o Peixe.

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Aos vinte e dois minutos da segunda etapa, Rollheiser recebe inversão de jogada de Rony e aciona de cabeça Gabigol, que invade a área e bate de canhota no cantinho esquerdo de Léo Jardim para abrir o placar em São Januário.

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Veja o gol:

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Logo depois, aos trinta e um minutos da segunda etapa, Neymar cobra falta para dentro da área, Léo Jardim tira mal de soco e a bola rebate no peito de Willian Arão antes de entrar no gol.

Veja o segundo gol:

Virou baile! Aos trinta e cinco minutos Neymar cobra falta forte no canto esquerdo de Léo Jardim, que espalma no pé esquerdo de Luan Peres. O zagueiro tem só o trabalho de soltar a bomba e anotar o terceiro do Santos.

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Veja o terceiro gol:

Vasco x Santos: como foi o jogo?

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Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

RIO DE JANEIRO, RJ - 16.08.2026: VASCO X SANTOS - Gabriel Barbosa, Gabigol, disputa bola com Lucas Piton durante Vasco da Gama x Santos, partida válida pela 23a rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no estádio São Januário, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na tarde deste domingo (16). (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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