Cimed aparece como possível novo patrocínio do São Paulo

O São Paulo busca alternativas no mercado publicitário diante de duas mudanças importantes em suas propriedades comerciais. O departamento de marketing do clube trabalha com a possibilidade de congelamento do contrato com a Superbet, patrocinadora máster, e com o provável fim da parceria de naming rights do MorumBIS com a Mondelez, previsto para o encerramento de 2026.

Nesse cenário, a Cimed aparece como uma das empresas interessadas em exposição no Tricolor. Adibe Marques, diretor comercial da companhia, publicou recentemente em suas redes sociais uma imagem durante uma possível reunião no Morumbis. Ainda não há proposta formalizada.

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Diretor da Cimed faz post sobre possível reunião com marketing do São Paulo (Foto: Reprodução)

Na publicação, Adibe escreveu a frase "haverá sinais SPFC", o que repercutiu nos bastidores e aumentou a especulação sobre uma eventual parceria entre a empresa e o clube.

Ainda não há acordo oficial entre a Cimed e o São Paulo

Segundo apuração do Lance!, as conversas entre São Paulo e Cimed estão em estágio inicial. A princípio, o principal interesse da farmacêutica é vincular seu nome ao clube diante da proximidade do término do atual contrato com a Mondelez.

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Além disso, a Cimed vê com bons olhos a possibilidade de explorar outras propriedades comerciais do São Paulo. Dessa forma, há a chance de a empresa também negociar a exposição de sua marca na camisa do time, especialmente diante da situação envolvendo a Superbet.

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A patrocinadora máster tem contrato com o São Paulo até 2030, mas o vínculo entrou em nova fase após a Medida Provisória publicada pelo governo federal na última sexta-feira (25). A MP nº 1.394 proibiu a exploração, oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa no Brasil. O contrato entre São Paulo e Superbet prevê mecanismos para suspensão ou encerramento da parceria diante de impedimentos regulatórios.

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Por enquanto, não há proposta formal da Cimed na mesa, tampouco valores definidos para eventual acordo. Trata-se de nova aproximação entre as partes. A farmacêutica já participou de reuniões com o São Paulo em outros momentos, mas as tratativas não avançaram.

Saída de naming rights e interesse da farmacêutica

O atual acordo entre São Paulo e Mondelez, responsável pelo nome MorumBIS, foi firmado em 2023 e termina em dezembro deste ano. O contrato prevê R$ 75 milhões ao clube, sendo R$ 25 milhões por temporada. O São Paulo chegou a trabalhar pela renovação, mas, nos últimos meses, outras empresas foram citadas nas conversas sobre o futuro nome do estádio.

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Com a dificuldade encontrada pelo clube para avançar nas negociações de naming rights, o São Paulo deixou de estar limitado à ideia de manter um padrão. Uma das possibilidades discutidas anteriormente foi o nome "MorumBYD", em referência à montadora chinesa BYD, que chegou a demonstrar interesse pela propriedade, mas também não houve nada oficial.