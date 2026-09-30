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Cruzeiro parabeniza Fábio em aniversário de 46 anos; relembre momentos marcantes

O arqueiro completa 46 anos nesta quarta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/09/2026 12:41
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Fábio no Cruzeiro
Fábio no Cruzeiro (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Na manhã desta quarta-feira (30), o Cruzeiro parabenizou o goleiro Fábio por seu aniversário de 46 anos. Atual atleta do Fluminense, o arqueiro marcou seu nome na história da Raposa ao chegar perto de 1.000 jogos pela equipe mineira.

– Hoje o goleiro Fábio, multicampeão e atleta que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro, com 976 partidas, completa 46 anos! Desejamos muitas felicidades e saúde, ídolo! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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Relembre momentos históricos de Fábio pelo Cruzeiro

Nascido em 30 de setembro de 1980, Fábio chegou ao Cruzeiro aos 19 anos, emprestado pelo Athletico-PR após conquistar o Campeonato Paranaense em 1998. Dividindo espaço com André, ele voltou ao União Bandeirante, do Paraná, clube que o revelou, e foi negociado com o Vasco.

Depois de passar quatro temporadas e ter uma saída conturbada da equipe carioca, o arqueiro acertou seu retorno à Raposa em 2005, tornando-se homem de confiança de Levir Culpi.

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Primeiro título de Fábio pelo Cruzeiro

Em 2006, Fábio conquistou seu primeiro título pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro daquela temporada. Naquela edição, a equipe liderada por PC Gusmão superou o rival na semifinal e venceu o Ipatinga na decisão. Nos dois mata-mata, a Raposa empatou o jogo de ida e triunfou no de volta.

Bicampeonato Brasileiro

Após a campanha de recuperação em 2011, que terminou com o time fora do rebaixamento e uma goleada sobre o maior rival, Fábio comandou a equipe ao bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014. No primeiro título, foi eleito o melhor da posição. Uma de suas atuações marcantes ocorreu contra o Corinthians na Arena do Jacaré, quando realizou três grandes defesas em finalizações de Alexandre Pato.

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Fábio decisivo nos títulos do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2017 e 2018

Na conquista da Copa do Brasil de 2017, Fábio foi protagonista na semifinal e na decisão. Contra o Grêmio, defendeu com os pés a cobrança decisiva de Luan. Na final, pegou a penalidade de Diego, e Thiago Neves garantiu o título na última cobrança.

Em 2018, a estrela do camisa 1 brilhou nas penalidades ainda nas quartas de final. Na ocasião, defendeu três cobranças santistas, de Jean Mota, Bruno Henrique e Rodrygo.

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Fabio melhor goleiro da Copa do Brasil
Fabio melhor goleiro da Copa do Brasil Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Fábio pelo Cruzeiro

  • 976 jogos
  • 2  títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014)
  • 3 títulos da Copa do Brasil (2000, 2017 e 2018)
  • 7 títulos do Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).
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