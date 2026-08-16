Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 16:17
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos
Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos (Foto: Reprodução)

O início de Vasco e Santos, deste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por um climão entre Neymar e Thiago Mendes. Os dois jogadores, que colecionam um passado polêmico, não se cumprimentaram após o Hino Nacional.

➡️ Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada

A cena viralizou nas redes sociais. Torcedores de ambos os clubes não deixaram passar batido o atrito entre os dois atletas. O conflito entre Neymar e Thiago Mendes acontece desde a época em que os dois atuavam no Campeonato Francês.

continua após a publicidade

➡️ Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras

Em uma partida entre PSG e Lyon, pela Ligue 1, em 2020, Thiago Mendes realizou uma falta dura em Neymar, que o lesionou por cerca de três semanas. Devido a entrada do volante, o atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea. Veja a repercussão do reencontro dos dois abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

💥Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Tudo sobre
Sugerida para você!
Atlético-MG x Grêmio na Arena MRV

Fora de Campo

Veja gol em Atlético-MG x Grêmio: Vitor Hugo abre o placar

Há 5 minutos
Gabigol em Santos x Chapecoense

Fora de Campo

Gol perdido por Gabigol em Vasco x Santos quebra a web: 'Inacreditável'

Há 22 minutos
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem cinco filhos juntos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Fora de Campo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em cerimônia íntima

Há 1 hora
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Fora de Campo

Gol de reforço do Real Madrid vira recado a Endrick: 'Difícil'

Há 3 horas
Mbappé em ação durante Real Madrid x Schalke 04 pela pré-temporada europeia

Fora de Campo

Atitude de Mbappé em amistoso do Real Madrid viraliza: 'Sem necessidade'

Há 3 horas
Mbappé comemora gol com companheiros de Real Madrid em pré-temporada europeia

Fora de Campo

Veja gols em Schalke 04 x Real Madrid: Mbappé, Huijsen e Espí marcam

Há 4 horas
Mais LANCE!
Pep Guardiola reage durante jogo entre Manchester City e Salford City, pela FA Cup

Guardiola vira assunto em Arsenal x Manchester City: 'Vai voltar'

Jogadores de Chapecoense e Bahia disputam a bola durante partida pela 23ª rodada do Brasileirão de 2026

Veja gols em Chapecoense x Bahia: jogo agitado movimenta a rodada

Calafiori abriu o placar em Arsenal x Manchester City

Veja gols em Arsenal x Manchester City: Calafiori, Havertz e Odegaard marcam

Milton Leite

Xsports completa um ano com bons números e ampliação do esporte na TV aberta

Thiago Silva no banco de reservas em Fluminense e Palmeiras

Técnico? Cena de Thiago Silva chama atenção em Fluminense x Palmeiras

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Simulador: veja cenários que separam Palmeiras e Flamengo na liderança

Jhon Arias em ação por Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro

Torcedores apontam provocação do Fluminense a Jhon Arias; veja

Abel Ferreira em ação na partida entre Fluminense e Palmeiras

Discussão de Abel após derrota do Palmeiras viraliza: 'Não tem medo'

Dorival Júnior na beira do campo em São Paulo e Coritiba

Torcedores do São Paulo mandam recado a Dorival após empate

Calleri em ação durante São Paulo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro

Ex-árbitro aponta erro grave em arbitragem de São Paulo x Coritiba

Tiago Cóser marca o gol do empate em São Paulo e Coritiba

Gol polêmico em São Paulo x Coritiba divide opiniões: 'Não foi'

O jornalista Felippe Facincani criticou o goleiro Carlos Miguel e, Fluminense e Palmeiras

Facincani reprova titular do Palmeiras: 'Nunca esteve pronto'

Germán Cano marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense ajuda o Flamengo contra o Palmeiras, e torcedores invadem perfil