Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute Equipes se enfrentam pelo Brasileirão

O início de Vasco e Santos, deste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por um climão entre Neymar e Thiago Mendes. Os dois jogadores, que colecionam um passado polêmico, não se cumprimentaram após o Hino Nacional.

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A cena viralizou nas redes sociais. Torcedores de ambos os clubes não deixaram passar batido o atrito entre os dois atletas. O conflito entre Neymar e Thiago Mendes acontece desde a época em que os dois atuavam no Campeonato Francês.

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Em uma partida entre PSG e Lyon, pela Ligue 1, em 2020, Thiago Mendes realizou uma falta dura em Neymar, que o lesionou por cerca de três semanas. Devido a entrada do volante, o atacante sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea. Veja a repercussão do reencontro dos dois abaixo:

Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes. pic.twitter.com/VievPWriQl — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 16, 2026

Thiago Mendes deixou Neymar no vácuo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



a cara dele não dá pic.twitter.com/x1fYZ0I1VA — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) August 16, 2026

Zero cumprimento entre Neymar e Thiago Mendes! pic.twitter.com/artyQZyimz — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) August 16, 2026

🚨 Clima tenso entre Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos.



Capitães das duas equipes, os jogadores não apertaram as mãos no protocolo antes do início da partida. pic.twitter.com/s0a4nqw7Bo — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026

Thiago Mendes ignorou o Neymar enquanto os jogadores de Vasco e Santos se cumprimentavam pic.twitter.com/rXwKrJcNsK — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 16, 2026

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