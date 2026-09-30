Cuello relembra viradas históricas e se declara ao Atlético: 'Orgulho'
Atacante concedeu entrevista a TV oficial do Galo
Cuello é um dos destaques do Atlético na temporada e vive, em 2026, um dos melhores momentos da carreira. O atacante concedeu entrevista ao programa GaloCast, da GaloTV, e relembrou duas viradas históricas do Galo na temporada: contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e diante do Santos, pela Sul-Americana. Além disso, o argentino aproveitou a conversa para falar sobre a identificação com o clube e se declarar ao Atlético.
Cuello relembra virada contra o Cruzeiro
O primeiro jogo recordado por Cuello foi o clássico contra o Cruzeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no Mineirão, o Atlético saiu atrás no duelo de volta, na Arena MRV, mas conseguiu a virada por 2 a 1 e garantiu a classificação para a final. Para o atacante, a postura da equipe foi determinante para superar os momentos de dificuldade durante os dois jogos.
— Aquele clássico (na Copa do Brasil) foi uma loucura. Logo após o jogo no Mineirão, a gente já estava muito confiante que íamos nos classificar. A gente tomou um gol (do Arroyo) que o cara acerta um chute de longe. O principal, nos dois jogos, foi que a gente não perdeu a cabeça. Empatamos no primeiro jogo, tomamos um gol de pênalti no segundo jogo, e o time continuou do mesmo jeito, não perdeu a cabeça, não se desorganizou em nenhum momento — iniciou.
Cuello também destacou a atmosfera criada pela torcida atleticana na Arena MRV e afirmou que o clássico contra o Cruzeiro foi um dos momentos mais marcantes que viveu desde que chegou ao clube.
— Desde que eu cheguei, os clássicos foram todos desse jeito. (…) Eu falo sempre, o melhor jogo que a gente viveu, a melhor atmosfera foi no clássico da Copa do Brasil. Foi incrível. (…) Nunca tinha visto algo parecido. Com certeza, não. Quando a gente fez o gol do empate, eu falei: 'a gente vai virar, não tem como' — afirmou.
Virada contra o Santos
Outro jogo lembrado pelo atacante foi a classificação diante do Santos, pelas quartas de final da Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Atlético venceu por 4 a 2 na Arena MRV e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Galo venceu por 3 a 2 e avançou à semifinal. Cuello destacou a reação da equipe durante a partida e revelou que acreditava na classificação mesmo nos momentos mais difíceis.
— No jogo do Santos, a gente faz um gol com 20 segundos. Depois, faz outro, toma um gol de bola parada, vai ao intervalo com a série empatada e, depois, toma um gol. Então, ali nos últimos cinco minutos, a torcida começou a cantar 'eu acredito', e foi uma loucura. Eu tinha total certeza que íamos ganhar, fosse nos pênaltis ou nos 90 minutos — disse.
Cuello se declara ao Atlético
Durante a entrevista, o atacante também falou sobre a relação com o Atlético e a satisfação de vestir a camisa alvinegra. Cuello agradeceu o apoio recebido desde sua chegada e destacou a paixão da torcida pelo clube.
— Para mim, é motivo de muito orgulho, muita alegria, estar aqui no Galo. Vestir essa camisa, saber o que representa para milhões de torcedores, que vivem e têm uma paixão muito grande por esse clube. Para mim, é muita gratidão também, porque fui muito bem recebido e continuo sendo apoiado e muito abraçado pela torcida. É só agradecer. Tenham certeza que vou continuar dando o meu melhor para que seja o melhor para o Galo mesmo — declarou.
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