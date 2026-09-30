Cruzeiro x São Paulo: informações sobre venda de ingressos para o jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Depois da pausa para a Data Fifa, o Cruzeiro enfrentará o São Paulo pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília). Na tarde desta quarta-feira (30), o clube inicia a venda dos ingressos.
Os preços dos bilhetes variam de R$ 40,00 a R$ 230,00. Os cruzeirenses que não forem sócios poderão adquirir as entradas no site ingresso.cruzeiro.com.br a partir de sexta-feira. Para eles, os valores vão de R$ 50,00 a R$ 230,00.
A comercialização dos ingressos da torcida visitante será realizada pelo site baladapp.com.br. Para eles, os ingressos serão comercializados a R$ 100,00 e a meia a R$ 50,00, a partir do dia 1º de outubro, às 10h (de Brasília). Todas as informações para a torcida visitante estão no site: GUIA DO ESTÁDIO. A entrada dos tricolores será pelo Portão 03 do Ginásio Mineirinho, localizado na Avenida Chafir Ferreira.
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Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x São Paulo
- SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C
Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 50,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 45,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 40,00 / Cabuloso Max: R$ 35,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00
- SETOR LARANJA (Inferior) Portão F
Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 50,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 45,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 40,00 / Cabuloso Max: R$ 35,00 / Não sócio: R$ 100,00; Meia: R$ 50,00
- SETOR AZUL - Sicoob Leste (superior) - antigo Vermelho Portão D
Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 70,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 63,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 56,00 / Cabuloso Max: R$ 49,00 / Não sócio: R$ 140,00; Meia: R$ 70,00
- SETOR AZUL - Sicoob Leste (inferior) - antigo Vermelho Portão E
Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 80,00 / Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200,00; Meia: R$ 100,00
- SETOR ROXO (inferior) Portão A
Time do Povo: R$ - / Cabuloso Nível 1: R$ - / Cabuloso Nível 2: R$ - / Cabuloso Nível 3: R$ - / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230,00; Meia: R$ 115,00
PRIORIDADE DE VENDAS
SÓCIOS 5 ESTRELAS
Vendas e resgates pelo app Cruzeiro Nação Azul e site: socio.cruzeiro.com.br
- 1ª JANELA: Abertura às 14h de quarta-feira (30/09)
Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo.
- 2ª JANELA: Abertura às 16h de quarta-feira (30/09)
Plano: Cabuloso 2.
- 3ª JANELA: Abertura às 18h de quarta-feira (30/09)
Plano: Cabuloso 1.
- 4ª JANELA: Abertura às 20h de quarta-feira (30/09)
Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.
VENDA GERAL: Será feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br
Abertura às 10h de quarta-feira (1/10)
Como chegar ao Mineirão
O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.
Confira as principais opções de transporte:
Ônibus
Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, incluindo os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.
Carro
O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta, sendo necessário adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso e estrutura: são duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahão Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos: uma na Avenida C, outra na Abrahão Caram e a terceira na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamento em locais próximos, como o Mineirinho e a Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.
Bicicleta
Para quem optar pela bicicleta, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde o estacionamento é gratuito. Um fica na Esplanada Sul, na entrada da Avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela Avenida Antônio Abrahão Caram.
Táxi e aplicativos
Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Coronel Oscar Paschoal. É uma boa alternativa para quem deseja evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
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